PS Store : Les promotions du 7 au 21 juillet

PS Store, Offres de juillet (jusqu'au 21 juillet)

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (PS4 & PS5) à 35,99 € au lieu de 59,99 €.

Gang Beasts à 8,99 € au lieu de 19,99 €.

NBA 2K22 (PS5) ) 11,24 € au lieu de 74,99 €.

Marvel's Spider-Man : Édition Game of the Year à 19,99 € au lieu de 49,99 €.

Resident Evil 3 à 15,99 € au lieu de 39,99 €.

Dragon Ball Z: Kakarot à 19,59 € au lieu de 69,99 €.

Assassin's Creed The Ezio Collection à 14,99 € au lieu de 49,99 €.

Resident Evil Village (PS4 & PS5) à 26,59 € au lieu de 69,99 €.

Marvel's Guardians of the Galaxy (PS4 & PS5) à 34,99 € au lieu de 69,99 €.

Deathloop à 27,99 € au lieu de 69,99 €.

Assassin's Creed Valhalla Édition Ragnarök (PS4 & PS5) à 44,99 € au lieu de 99,99 €.

Need for Speed Heat à 13,99 € au lieu de 69,99 €.

Resident Evil 7 Biohazard à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope à 11,99 € au lieu de 29,99 €.

L.A. Noire à 19,99 € au lieu de 39,99 €.

Persona 5 Royale à 23,99 € au lieu de 59,99 €.

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Far Cry 3 Classic Edition à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Five Nights at Freddy's à 3,99 € au lieu de 7,99 €.

Star Wars Jedi: Fallen Order Édition Deluxe à 14,99 € au lieu de 59,99 €.

PS Store, Jeux à moins de 15 euros (jusqu'au 21 juillet)

The Crew 2 Édition Standard à 9,99 € au lieu de 49,99 €.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Édition standard à 12,49 € au lieu de 49,99 €.

Rayman Legends à 4,99 € au lieu de 19,99 €.

Pack Metro Saga à 14,99 € au lieu de 59,99 €.

The Division 2 Édition Standard à 8,99 € au lieu de 29,99 €.

Far Cry 4 à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Descenders à 7,69 € au lieu de 21,99 €.

Assassin's Creed Syndicate Gold Edition à 14,99 € au lieu de 49,99 €.

Burnout Paradise Remastered à 5,99 € au lieu de 19,99 €.

Secret Neighbor à 11,99 € au lieu de 19,99 €.

Resident Evil 5 à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Battlefield 4 Premium Edition à 9,99 € au lieu de 39,99 €.

Ni no Kuni : Wrath of the White Witch Remastered à 9,99 € au lieu de 49,99 €.

Just Cause 4: Reloaded à 7,99 € au lieu de 39,99 €.

Steep à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Twin Mirror à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Little Nightmares à 4,99 € au lieu de 19,99 €.

Frostpunk: Console Edition à 7,49 € au lieu de 29,99 €.

Rage 2 à 9,99 € au lieu de 39,99 €.

Bayonetta à 9,99 € au lieu de 24,99 €.

Très régulièrement, le PlayStation Store propose aux joueurs et aux joueuses, sévissant sur PS4 ou bien sur PS5, d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en profitant de belles réductions sur des titres. À ce sujet, la firme vient tout juste de mettre à jour son Store et a ajouté: « Offres de juillet » et une sélection de jeux à moins de 15 euros.Sachez qu'il est possible de découvrir la liste complète des jeux disponibles actuellement en promotion sur le site officiel , depuis le Store sur votre console ou bien depuis l'application mobile. Mais, sans plus tarder, voici un aperçu de ce qui est proposé, via les catégories promotionnelles disponibles du 7 au 21 juillet.