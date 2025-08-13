PS Plus Extra & Premium : Pour le mois d'août 2025, les joueurs ont de quoi faire (liste complète)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 août 2025 à 17h44
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de août 2025.
PS Plus Extra & Premium : Pour le mois d'août 2025, les joueurs ont de quoi faire (liste complète)
Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.

D'ailleurs, sachez que PlayStation a, récemment, annoncé les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium en août 2025.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de août 2025

Au cours du mois de août 2025, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou au PS Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder, voici les jeux qui arrivent dans les catalogues PS Plus Extra, le (date)
  • Mortal Kombat 1
    • Version → PS5
  • Marvel's Spider-Man
    • Version → PS4 et PS5
  • Sword of the Sea
    • Version → PS5
  • Earth Defense Force 6
    • Version → PS4 et PS5
  • Unicorn Overlord
    • Version → PS4 et PS5
  • Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key
    • Version → PS4 et PS5
  • Indika
    • Version → PS5
  • Harold Halibut
    • Version → PS5
  • Coral Island
    • Version → PS5
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Comme toujours, au mois de août 2025, certains jeux dits « classiques » vont débarquer dans le catalogue du PS Plus Premium, à savoir
  • Resident Evil 2
    • Version → PS4 et PS5
  • Resident Evil 3
    • Version → PS4 et PS5

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Les abonnements PlayStation Plus 

En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et le catalogue des jeux dits « classiques ».
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Groute (invité) Le 13/08/2025 à 20:22

Ça va sympa pour ceux qui n'ont pas fait Spider Man par exemple