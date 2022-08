PlayStation : Un launcher pour les portages PC en approche ?

PC Édition Standard → 45,49 € au lieu de 59,99 €, soit 24 % de réduction.

Cela fait plusieurs mois que les joueurs et les joueuses voient débarquer au compte-gouttes des jeux, qui étaient auparavant des exclusivités PlayStation, sur PC. Ainsi, ils ont déjà pu découvrirou encore. Récemment, c'est Marvel's Spider-Man Remastered qui s'est offert un portage sur PC et qui a débarqué sur Steam et l'Epic Games Store.D'ailleurs, depuis l'arrivée de Marvel's Spider-Man Remastered sur PC, beaucoup d'éléments ont été découverts dans les fichiers du jeu. En effet, d'après les dernières informations partagées par des dataminers, Insomniac Games semble avoir envisagé un mode multijoueur pour Marvel's Spider-Man.De plus, comme reporté par les journalistes du site VGC , des utilisateurs ont trouvé de nombreux éléments faisant référence à un possible « PlayStation PC launcher », dans ces mêmes fichiers. De ce fait, il se pourrait que dans un futur plus ou moins proche, PlayStation décide de sortir un launcher pour ses portages de jeux sur PC, à l'image du Battle.net ou encore d'Ubisoft Connect.Néanmoins, pour le moment, il ne s'agit là que de rumeurs. Rien n'a été confirmé ou officialisé. Il est donc préférable de prendre ces informations avec des pincettes et attendre une communication officielle de la part de PlayStation, pour connaître le fin mot de cette histoire.Si vous désirez parcourirsur PC ( les configurations requises ) ou bien PS5, sachez que notre partenaire Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur ces versions :