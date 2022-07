Marvel's Spider-Man : Quelle est sa durée de vie ?

Combien d'heures pour terminer Marvel's Spider-Man ?

Quête principale → Un peu moins de 20 heures.

→ Un peu moins de 20 heures. Quête principale et plusieurs secondaires → Plus de 25 heures

→ Plus de 25 heures Terminer le jeu à 100 % → Entre 30 et 35 heures.

, développé par Insomnia Games et édité par Sony Interactive Entertainement, est sorti à la fin de l'année 2018 sur PS4. Le titre a eu le droit à une version remasterisée, qui est parvenue aux joueurs et aux joueuses sévissant sur PS5 tout comme un portage PC deBeaucoup de joueuses désirant se lancer dans l'aventure aux côtés de l'homme-araignée se demandent alorsIl est parfois difficile d'estimerde tel ou tel jeu, car chaque joueur a sa propre manière de jouer. Pour autant, grâce à sa propre expérience et les différents retours, il est tout de même possible de donner une durée de vie approximative. Ici, dans le cas de, nous nous intéresserons qu'au jeu de base et nous ne prendrons pas en compte le temps nécessaire pour terminer les différents DLC, bien que nous vous apportions quelques informations à leur sujet, un peu plus loin.Ci-dessous, vous pourrez retrouver une estimation de, en fonction de vos objectifs (histoire principale, histoire principale et plusieurs quêtes annexes ou bien terminer le jeu à 100 %). L'heure peut varier si vous avez davantage tendance à explorer chaque zone de fond en comble ou si, au contraire, vous rushez la quête principale.Rappelons que Marvel's Spider-Man a accueilli plusieurs DLC, soient trois chapitres au total : « Le Casse », « La Guerre des Gans » et « Le retour de Silver ». Chacun d'entre eux peut être terminé entre 2 à 4 heures. Ainsi, si vous possédez ces contenus additionnels, vous pouvez ajouter un peu plus de 10 heures de jeu aux estimations données ci-dessus.Si vous désirez vous procurer Marvel's Spider-Man sur PS4 ou bien la version remasterisée du jeu sur PS5, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur des cartes PSN :