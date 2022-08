Marvel's Spider-Man Remastered : L'homme araignée remplacé par Kermit grâce à un mod

You have asked

PC Édition Standard → 42,79 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction.



L'arrivée de Marvel's Spider-Man Remastered sur PC n'est pas passée inaperçue. En effet, le portage a profité d' un très bon lancement sur la plateforme Steam et ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses, depuis sa sortie officielle. Sans oublier, les moddeurs qui se sont également intéressés au titre. D'ailleurs, à ce sujet, un récent mod est arrivé sur la Toile et fait grandement parler de lui sur les réseaux sociaux.Sur le site Nexusmods, vous pourrez découvrir le mod nommé « Kermit the Frog - Marvel's Spider-Man Remastered », qui a été créé par Tangoted. Comme son nom l'indique, ce mod permet d'. Pour être plus précis, celui-ci remplace le costume avancé de Spider-Man par le fameux personnage du Muppet Show. Selon les informations partagées, notamment sur la page dédiée au mod, Kermit the Frog - Marvel's Spider-Man Remastered a déjà été téléchargé plus de 3 000 fois.Si vous désirez en savoir plus, sachez que le créateur dudit mod a partagé plusieurs images illustrant son travail, notamment via son compte Twitter, mais aussi sur Nexusmods . D'ailleurs, là-bas, vous pourrez également trouver des instructions et de plus amples informations, à son sujet.est à retrouver sur PC ( les configurations requises ) mais aussi sur PS5. D'ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose la version PC à moindre coût: