Marvel's Spider-Man Remastered : Heure de sortie en France

Heure de sortie de Marvel's Spider-Man Remastered

Près de quatre ans après sa sortie sur PlayStation 4,, pour briser l'exclusivité Sony, par le biais de sa version remasterisée. Cela s'inscrit dans le programme de Sony, qui a pour objectif qu'un maximum de joueurs puisse découvrir ses productions. Après Death Stranding, Horizon Zero: Dawn ou encore Days Gone, c'est donc un autre titre qui arrive sur PC, par l'intermédiaire de Steam et l'Epic Games Store.Si vous souhaitez en profiter dès que possible, nous vous indiquonsSi vous faites partie des amateurs inconditionnels de la franchise, et que vous souhaitez depuis de nombreuses années découvrir, sachez que son arrivée sur Steam et sur l'Epic Games Store se fait ce. Vous pourrez, à partir de ce moment-là,. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir en faisant quelques économies grâce à notre partenairePour ce portage, Insomniac Games a profité du soutien de Nixxes Software, dans le but de fournir un produit optimisé pour le PC, dans tous les domaines. Cette version proposera plusieurs fonctionnalités uniques, comme la possibilité de jouer sur un écran large. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les configurations PC , pour savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Concernant, rappelons qu'il propose une histoire inédite, dans laquelle nous incarnons un Peter Parker aguerri qui va devoir combattre différents ennemis pour sauver New York, encore une fois. Pour ce faire, il aura accès à toute une palette de possibilités lors de combats. Durant son périple, il croisera de nombreux visages familiers, évidemment. Notez que les trois DLC sont intégrés avec le. Plus tard dans l'année, nous aurons l'occasion d'accueillir Marvel's Spider-Man: Miles Morales.Rendez-vous donc dès le 12 août, à partir de 17h, pour jouer à