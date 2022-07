Marvel's Spider-Man Remastered : Date de sortie sur PC

Quelle date de sortie sur PC pour Marvel's Spider-Man Remastered ?

Depuis environ deux ans, les joueurs PC accueillent certaines des exclusivités Sony, afin qu'un plus large public puisse en profiter. God of War, Death Stranding ou encore Days Gone, pour ne citer que ces exemples, sont arrivés sur Steam et l'Epic Games Store, avec succès. La prochaine exclusivité Sony à faire le grand saut n'est autre que, avec le remaster du premier opus.Disponible sur PlayStation 4 depuis septembre 2018, il va donc arriver sur ordinateurs, mais, soit en plein été et durant une période un peu plus calme au niveau des lancements, ce qui va permettre à de nombreux joueurs de pouvoir découvrir cette expérience, laquelle avait, à l'époque, été vivement saluée par la communauté, que ce soit du côté des amateurs de l'homme-araignée ou non.Pour ce portage, Insomniac Games a travaillé avec Nixxes Software, dans le but de fournir un produit optimisé pour le PC, dans tous les domaines. Cette version proposera plusieurs fonctionnalités uniques, comme la possibilité de jouer sur un écran large.Pour en revenir à, rappelons qu'il propose une histoire inédite, dans laquelle nous incarnons un Peter Parker aguerri qui va devoir combattre différents ennemis pour sauver New York, encore une fois. Pour ce faire, il aura accès à toute une palette de possibilités lors de combats. Durant son périple, il croisera de nombreux visages familiers, évidemment. Notez que les trois DLC sont intégrés avec leRendez-vous dès le 12 août 2022 donc, pour découvrir. La suite, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, arrivera également sur cette plateforme, bien qu'aucune date de sortie n'ait pour le moment été indiquée. Son lancement est prévu pour l'automne de cette année.