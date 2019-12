Nintendo révèle les jeux les plus téléchargés de 2019 sur la Switch

Noël est passé, place maintenant au passage à la nouvelle année ! Et pour fêter cette fin d'année comme il se doit, Nintendo en a profité pour partager la liste des jeux les plus téléchargés de l'année 2019 sur sa dernière console.

Les 25 jeux les plus téléchargés sur Nintendo Switch en 2019

Malgré le fait qu'elle apparaisse dans le palmarès des Cactus de la conso de 60 Millions de Consommateurs, la, sortie en mars 2017, a écoulé des millions d'exemplaires avec plus de 41 millions de consoles vendues . Et en cette fin d'année 2019,durant cette année.Une multitude de grands jeux sont sortis cette année sur la console de Nintendo, qu'ils soient exclusifs ou qu'il s'agisse de portages. Nintendo a donc décidé de nous partager qui était le grand gagnant de cette année 2019... Et il s'agit, sans grande surprise, de, suivi de près par le célèbre. Nous retrouvons, logiquement, à la troisième place, plus clôturer ce podium,, qui, on vous le rappelle, est désormais cross-plateforme même avec la PlayStation 4 1. Fortnite2. Super Smash Bros. Ultimate3. Minecraft4. Cuphead5. Untitled Goose Game6. Pokemon Sword7. Fire Emblem: Three Houses8. NBA 2K199. New Super Mario Bros. U Deluxe10. Dragon Ball FighterZ11. Pokemon Shield12. Super Mario Maker 213. Overcooked! 214. Hollow Knight15. The Legend of Zelda: Link’s Awakening16. Luigi’s Mansion 317. Cadence of Hyrule18. Super Mario Party19. Final Fantasy VII20. Dragon Ball Xenoverse 221. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order22. Undertale23. Crypt of the NecroDancer24. Warframe25. Mortal Kombat 11