Dark Souls, Fortnite ou Mario Kart 8 Deluxe : Quel est le jeu le plus stressant ?



le 10 décembre 2024 à 17h09 Publié par Justine Manchuelle le 10 décembre 2024 à 17h09

Il arrive que certains jeux vidéo augmentent notre niveau de stress à cause de la tension générée ou de la difficulté. Mais quel titre a le pouvoir d'augmenter presque instantanément votre rythme cardiaque ?