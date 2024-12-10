Dark Souls, Fortnite ou Mario Kart 8 Deluxe : Quel est le jeu le plus stressant ?

Il arrive que certains jeux vidéo augmentent notre niveau de stress à cause de la tension générée ou de la difficulté. Mais quel titre a le pouvoir d'augmenter presque instantanément votre rythme cardiaque ?
Que vous jouiez seul, en multijoueur en ligne contre des inconnus ou en local avec des amis, vous pouvez être confronté à un sentiment étrange. Si le jeu vidéo est censé être un divertissement amusant, il peut aussi vous donner des sueurs froides et faire monter votre niveau de stress
. Les jeux d'horreur sont un bon exemple. Mais l'augmentation du rythme cardiaque est provoquée par des ambiances ou des stimuli particuliers.
Or, vous avez peut-être déjà été confronté à un jeu stressant à cause de son enjeu. Que ce soit terminer une manche sur la première place du podium ou venir à bout d'un ennemi particulièrement difficile, la pression et la peur de chuter près du but peuvent drastiquement augmenter votre rythme cardiaque
. Pour déterminer quel était le titre ou la licence la plus stressante, des chercheurs ont mené une étude très sérieuse sur le sujet.
La palme du jeu le plus stressant décernée à un jeu considéré comme familial
Le site de jeux et de paris en ligne BonusFinder a proposé à un panel de 14 joueurs de mener une petite expérience. Ceux-ci ont été invités à jouer à 16 titres différents. Afin d'obtenir une valeur de référence, les volontaires ont dû jouer à des titres comme Minecraft, Animal Crossing ou Les Sims. Mais ils ont aussi dû faire quelques parties d'Among Us
, un match dans FIFA 20 ou encore des combats dans Dark Souls III et Street Fighter. Pendant qu'ils jouaient, leur rythme cardiaque était mesuré en temps réel
. Les 16 jeux retenus pour l'expérience étaient les suivants :
- Mario Kart 8 Deluxe
- FIFA 20
- Call of Duty: Modern Warfare
- Dark Souls III
- Fortnite
- DOOM
- Fall Guys
- Battlefield V
- Street Fighter
- Among Us
- Grand Theft Auto
- UNO!
- The Sims
- Animal Crossing New Horizons
- Minecraft
- The Elder Scrolls: Skyrim
Par la suite, les données ont été comparées sur l'ensemble des participants en vue d'établir un classement. Or, c'est Mario Kart (tous jeux confondus) qui serait le jeu le plus stressant
. Il provoquerait en moyenne une augmentation de 32,81 % du rythme cardiaque
. Ce constat peut être lié notamment à cette situation vécue par beaucoup de pilotes où, après avoir été 95 % de la course en tête, le sort s'acharne sur eux à la fin du dernier tour.
La deuxième place du classement est occupée par la franchise FIFA / FC. Quant à la troisième place, elle revient à Call of Duty en mode multijoueur. Cependant, si vous voulez tester votre résistance au stress, nous vous invitons à jouer avec un proche à Overcooked ou à Keep Talking and Nobody Explodes.
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