Marauders : L'accès anticipé arrive en octobre

pourrait être l'une des surprises de cette fin d'année. Annoncé en toute discrétion, le titre a tout de même su attirer l'intérêt des joueurs, notamment lors de ses différentes phases de bêta, bien aidé par certains créateurs de contenu qui l'ont mis en avant. De plus, avec un gameplay qui se rapproche d'Escape from Tarkov, vous demandant d'accepter des contrats, de looter et de vous extraire (à la différence qu'il se déroule dans l'espace), pourrait lui permettre d'être apprécié des joueurs.Après une bêta fermée, donc,. La date de sortie précise n'a pas été partagée, mais elle aura lieu durant ce mois d'octobre. Nous devrions avoir une date précise d'ici quelques semaines, après les prochains tests, qui auront lieu entre les 6 et 14 septembre, par intermittence (cinq à six heures au maximum par session).Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà précommander Marauders par le biais de son site officiel , notamment pour avoir accès à ces phases de test avant sa sortie.Pour en revenir au gameplay pur,. Nous incarnons des mercenaires de l'espace qui récoltent toutes les ressources possibles, que ce soit sur des astéroïdes ou des frégates. Différents ennemis IA pourront être croisés en mission, mais également d'autres joueurs, qui n'auront aucun scrupule à vous tuer. Rendez-vous en octobre pour découvrir de nous-mêmes Marauders, sur Steam.