Ce concurrent spatial de Tarkov sort de l'ombre après des mois de silence absolu

Après des mois d'un silence pesant, le studio Small Impact Games donne enfin des nouvelles de Marauders. Ce jeu de tir compétitif dans l'espace, autrefois perçu comme un sérieux rival d'Escape from Tarkov, prépare une refonte totale pour tenter de raviver une communauté aujourd'hui presque disparue.

Lancé en accès anticipé en octobre 2022, Marauders avait fait une entrée remarquée sur la scène des jeux de tir d'extraction. Avec son ambiance assez spéciale et ses combats spatiaux impitoyables, le titre de Small Impact Games ambitionnait de bousculer les géants du genre comme Escape from Tarkov. Pourtant, après un succès initial fulgurant, le jeu a sombré dans un mutisme inquiétant, laissant sa communauté dans l'incompréhension la plus totale. Aujourd'hui, les développeurs sortent enfin de leur silence pour annoncer une refonte majeure, porteuse d'espoir pour les quelques survivants qui arpentent encore le vide spatial.

Une chute vertigineuse après un lancement prometteur

À ses débuts, Marauders proposait une expérience singulière et rafraîchissante. Les joueurs devaient s'équiper, monter à bord d'un vaisseau et tenter de devancer leurs adversaires pour atteindre des stations spatiales abandonnées ou des plateformes flottantes. Une fois amarrés, il fallait survivre face à des ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle et d'autres joueurs impitoyables. Le but ultime consistait à amasser du butin et de la renommée avant de fuir vers la sécurité de l'espace. Le concept fonctionnait à merveille, même s'il n'était pas exempt de tout reproche, d'autant plus qu'il était possible de se faire abattre dans le vide intersidéral avant même d'atteindre sa destination.









La direction artistique, ancrée dans un univers dystopique et rétro-futuriste, constituait le véritable point fort de l'expérience. Ce charme indéniable avait permis au jeu de rassembler plus de 14 000 joueurs simultanés sur Steam lors de son pic de popularité. Malheureusement, le manque de mises à jour substantielles a eu raison de cet engouement. Au moment de rédiger ces lignes, la plateforme de Valve ne recense que quelques dizaines de joueurs actifs. Mais les choses pourraient changer, avec la dernière annonce du studio.

Un mea culpa et des promesses ambitieuses

Conscient de la frustration engendrée par cette longue absence, le studio Small Impact Games a publié un long message pour présenter ses excuses et dévoiler ses nouveaux plans. Les développeurs expliquent que leur travail de correction s'est transformé en un chantier bien plus vaste que prévu. Au lieu de déployer de petites mises à jour régulières, l'équipe a fait le choix difficile de se concentrer sur une restructuration complète du titre.

Nous avons retravaillé les systèmes de base et reconstruit les mécaniques qui en avaient besoin. Ce n'est pas un simple correctif. C'est une refonte totale visant à amener Marauders là où il devrait être.

Cette communication marque un tournant décisif pour le jeu. Bien qu'aucune date de sortie ne soit encore fixée pour cette nouvelle version, le studio a confirmé que la prochaine étape prendrait la forme d'un test technique ouvert à la communauté. Les créateurs ont également tenu à remercier chaleureusement les joueurs qui sont restés fidèles au poste malgré les mois d'attente.

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Il s'agit de la première communication officielle majeure depuis août 2024, date à laquelle la mise à jour nommée « Retribution » avait remis les compteurs à zéro pour tous les participants. Cette annonce de refonte globale représente donc la nouvelle la plus importante partagée avec la communauté depuis près de deux ans. Cela suffit d'ailleurs à créer un petit engouement, puisque sur SteamDB, nous pouvons constater qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs depuis... mars 2025 et un pic à 103 utilisateurs.

Marauders n'a donc pas encore dit son dernier mot, et pourrait signer une résurrection, à condition que le travail effectué ces derniers mois plaise aux joueurs. De plus amples informations seront communiquées ces prochaines semaines.