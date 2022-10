Marauders est disponible, en accès anticipé, sur Steam

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après de nombreuses phases de test, dont une bêta fermée,. Ce 3 octobre marque donc une nouvelle étape importante pour ce jeu, qui se rapproche, dans l'idée, de ce que propose Escape from Tarkov , mais se situant dans l'espace. Dans Marauders, vous êtes, pour rappel, dans un monde qui n'a pas vu la Première Guerre mondiale se terminer et de nombreux mercenaires sont partis à la conquête de l'espace, pour y trouver ses trésors.Vous faites partie de ces « Maraudeurs » et aurez donc comme objectif, mais attention, des PNJ et surtout d'autres joueurs pourront venir vous mettre des bâtons dans les roues.. Jouable aussi bien en solo ou en équipe de trois, le looter shooter propose un gameplay varié, puisque vous aurez également la possibilité de prendre part à des raids pour récupérer un butin plus important, mais le danger, lui, l'est également.. D'ores et déjà disponible sur Steam , en accès anticipé, pour la somme de 29,99 €, aucune sortie sur d'autres plateformes n'a pour le moment été annoncée. Les développeurs communiqueront à ce sujet d'ici quelques mois, selon comment Marauders est accueilli par les joueurs.