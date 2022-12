Marauders : La première mise à jour majeure est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Un peu plus de deux mois après la sortie de Marauders , il est temps pour les développeurs de proposer à leur communauté. Celle-ci apporte, comme le sous-entend son nom,, qui est un pilote légendaire, le Baron rouge. Celui-ci donnera du fil à retordre à celles et ceux qui souhaitent l'affronter, étant donné qu'il est un expert en combat rapproché, mais aussi en combat spatial.En outre, pour venir compléter l'arsenal,. Celui-ci s'annonce, déjà, comme l'une des armes automatiques les plus puissantes, pouvant notamment infliger 38 points de dégâts avec une balle. De nombreux accessoires seront également ajoutés avec l'arrivée de cette mise à jour majeure, qui est la première d'une longue série.Pour rappel,, pour affronter encore plus d'ennemis et récupérer des objets plus intéressants, notamment par le biais de raids, également améliorés avec cette mise à jour. Durant vos aventures, vous ferez face à d'autres joueurs, mais aussi des ennemis gérés par l'IA.est disponible en accès anticipé, sur PC, via Steam.