Marauders : Comment participer à la bêta fermée ?

Comment participer à la bêta fermée de Marauders ?

Quand aura lieu la bêta fermée de Marauders ?

a été annoncé il y a peu de temps, mais n'a pas manqué d'interpeller les joueurs, notamment pour son approche un peu plus originale que certains jeux. Il s'agit, en effet, d'un PvPvE, dans lequel récupérer du loot sera l'objectif. Nous pouvons le comparer à Escape from Tarkov, puisque vous ne pourrez conserver votre butin que si vous arrivez à vous échapper. Le cadre est toutefois bien différent, puisque nous sommes ici dans un contexte futuriste, où l'action se déroulera dans un vaisseau spatial.Après une alpha fructueuse, les développeurs, à savoir Small Impact Games, ont décidé d'organiser, qui peut être facilement accessible. Nous vous expliquonsPour participer à cette, qui semble être la dernière étape avant la sortie de, vous n'avez pas grand-chose à faire. Il suffit en effet de vous. Cette action vous garantira, effectivement, de participer à cette phase de test. Ainsi, vous n'avez pas à compter sur la chance, si vous. Notez que le prix de vente est de 27 €.Durant, du contenu inédit sera disponible, notamment deux nouveaux raids, trois nouvelles armes et de nombreuses améliorations, en fonction du retour fait par les joueurs lors des derniers tests.Pour rappel,propose une expérience à la première personne, jouable aussi bien en solo qu'avec des amis (jusqu'à quatre). Des combats face à d'autres joueurs, mais aussi des créatures gérées par l'IA seront au programme, avec comme objectif de collecter du butin en tout genre, qu'il faudra garder jusqu'à l'extraction. Améliorez ensuite votre équipement pour passer aux étapes suivantes et obtenir des ressources encore plus intéressantes.La sortie de Marauders est prévue pour cette année 2022 sur PC, en accès anticipé sur Steam et plus tard dans le Game Pass.