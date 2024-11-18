Manga : Les Noces des Lucioles, avis et découverte



le 18 novembre 2024 à 09h00 Publié par Mathieu Vandenburie le 18 novembre 2024 à 09h00

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.