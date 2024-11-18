Manga : Les Noces des Lucioles, avis et découverte

La popularisation des animés fait, parfois, oublier qu'ils ont tous une origine papier qui peut même aller plus loin que la version vidéo. Afin de revenir sur les bases, nous vous proposons des dossiers de découverte afin d'en apprendre un peu plus sur les opus qui vous entourent.
Synopsis
À l'aube de l'ère Meiji, Satoko Kirigaya n'a qu'un objectif : conclure un mariage qui sauvera l'honneur de sa famille
, quitte à ignorer les jours qui lui restent à vivre. Mais lorsque sa vie est menacée par un assassin mystérieux, elle prend une décision aussi audacieuse qu'inattendue : lui proposer de l'épouser
. Ce pacte insolite pourrait bien bouleverser leurs deux destins, mais également se retourner contre elle.
Avec Les Noces des lucioles
, Oreco Tachibana nous entraîne dans une romance captivante où danger et passion s'entrelacent. Déjà saluée par la critique, la série s'est classée 9ᵉ au Kono Manga des lectrices et a remporté le Grand Prix « Minna ga Erabu!! Denshi Comic Taisho 2024 »
. En seulement trois tomes, elle a conquis plus d'un million de lecteurs au Japon. Entre une héroïne prête à tout pour survivre et un assassin aussi redoutable qu'insaisissable
, ce manga classifié comme « shojo » (rappelons que Glénat ne notifie plus la catégorisation sur ses couvertures de tome) saura attiser votre curiosité et attention
.
L'avis de la rédaction
Bien que Les Noces des lucioles
s'inscrive dans la tradition des romances shojos, il se distingue par l'entrelacement de l'amour, de l'assassinat et de la place des femmes dans le Japon féodal. Le récit explore une société où les femmes oscillent entre courtisanes et objets de loisir, ajoutant une dimension sociale marquante. Si l'on pourrait, au premier abord, assimiler l'histoire à un classique roman « fleur bleue »
, la mort et la violence en sont des éléments essentiels, créant un contraste en mesure d'enrichir l'intrigue.
Les dessins, quant à eux, se concentrent sur l'essentiel, mettant en lumière les expressions et les traits des personnages, bien que certains paysages soient tout de même détaillés. Ce choix accentue la tension émotionnelle et reflète subtilement les volontés et les états d'âme de chacun. Grâce à une narration fluide et bien structurée, l'histoire avance à un rythme équilibré
, évitant à la fois de se perdre en zones d'ombres ou de précipiter les événements.
Cela dit, le récit s'articule principalement autour de la relation complexe entre Satoko et l'assassin, un duo qui porte à la fois les moments légers et les réflexions profondes. L'humour côtoie les incompréhensions et les prises de conscience, créant un équilibre entre scènes touchantes et situations absurdes qui dynamisent le récit.
Cependant, certains passages peuvent sembler un peu naïfs
, avec des réactions parfois enfantines ou des développements un peu tirés par les cheveux. Si ce concept s'inscrit merveilleusement à l'univers Shojo, où la romance est parfois cœur de toutes choses, ce manque de profondeur dans les sentiments pourrait frustrer certains lecteurs, bien qu'il soit peut-être le prélude à une évolution plus aboutie des personnages.
En somme, une œuvre intrigante et prometteuse qui pique notre curiosité pour la suite. Nous espérons voir les émotions gagner en maturité à mesure que l'histoire se déploie
.
Le Manga
- Auteur : Tachibana Oreko
- Traducteur : Mathilde Vaillant
- Éditeur : (fr) Glénat / (Vo) Shogakukan
- Type : Shojo
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat
. Actuellement, seulement un tome est disponible et à un prix individuel de 7,90 €
.
Pour les plus sceptiques, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Les Noces des Lucioles
, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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