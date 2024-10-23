Gokurakugai : Le tome 3 est à présent disponible



le 23 octobre 2024 à 16h32 Publié par Clémence Usseglio le 23 octobre 2024 à 16h32

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 de Gokurakugai qui est disponible à l'achat.