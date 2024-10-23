Gokurakugai : Le tome 3 est à présent disponible

Avec un rythme de parution plus ou moins régulier, les mangas suivent leur cours de publication au cœur de nos librairies de quartier. C'est ici le cas pour le tome 3 de Gokurakugai qui est disponible à l'achat.
Résumé de l'histoire
Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Gokurakugai
, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Gokurakugai, avis et découverte »
.
Synopsis du Tome 3
Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Gokurakugai
, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties à venir au cœur de ce nouveau tome.
Synopsis
Le tome 3 du manga Gokurakugai
reprend, très rapidement, là où le deuxième volume nous avait laissé. Alma et Tao enquêtent sur l'affaire de l'anthropophage, qui met directement Kanata, une jeune fille que le protagoniste a rencontrée précédemment, en cause
. Cette dernière se révèle être un maga en devenir et lutte tant bien que mal pour rester humaine. Malheureusement, Yomi (sur la couverture ci-dessous), un homme des plus mystérieux qui semble cacher un sombre dessein pour notre duo, entre en scène et précipite soudainement la transformation de la jeune Kanata.
Impuissant, Alma fait face au drame et ne parvient pas à sauver son amie, Kanata. Yomi profite de cette rencontre pour faire quelques révélations à notre cher héros, qui se retrouve totalement désabusé face à la situation. Toutefois, Alma ne compte pas en rester là et entreprend, ainsi, un véritable entraînement auprès de l'instructeur Ryû
, pour maîtriser ses capacités de maga, afin de se venger et éliminer Yomi. De son côté, Tao fera une rencontre, qui risquerait de l'ébranler.
Avis
Si les deux premiers tomes du manga Gokurakugai
, de Yuto Sano et Pika Edition, étaient surtout là pour contextualiser et introduire l'univers ainsi que les personnages, ce troisième volume dessine un peu mieux les contours de l'histoire et accélère la narration
. De ce fait, le rythme est plutôt soutenu tout au long des pages, ce qui est très plaisant. Évidemment, quelques pans scénaristiques restent encore assez flous, pour le moment, mais il y a fort à parier que les prochains tomes nous apporteront de plus amples réponses. En espérant que la suite ira encore crescendo, car ce troisième tome amorce cela avec justesse.
De la même manière, nous avons trouvé que ce nouveau volume apportait une belle profondeur au personnage d'Alma
, qui a tout du héros en puissance et de la fameuse figure du jeune homme torturé, notamment en raison de sa nature d'humain et de maga. À l'inverse, Tao est un peu plus en retrait dans ce tome, mais cette dernière est le sujet du cliffhanger des dernières pages
. Cela laisse donc penser que l'auteur s'intéressera plus particulièrement à elle dans le prochain volume. Pour finir, remarquons également que le tome 3 du manga Gokurakugai épaissit un peu plus l'intrigue autour du mystérieux Yomi
en lui accordant plusieurs cases, dans lesquelles nous pouvons apercevoir quelques antagonistes, qui barreront certainement la route de nos chers héros.
Où et à quel prix ?
Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Pika
. Actuellement, seulement 3 tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,20 €
. D'après les informations partagées sur le site de la maison d'édition, le quatrième volume du manga Gokurakugai
sort le 5 mars 2025 en librairie.
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Gokurakugai
, les éditions Pika vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur site officiel
.
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