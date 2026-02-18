Ender Geister Tome 15 est disponible : Akira piégé dans un monde inhospitalier

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 18 février 2026 à 09h00
Au cœur de nos librairies de quartier, les mangas suivent leur cours de publication avec un rythme de parution plus ou moins régulier. Ainsi, dès aujourd'hui, le tome 15 de Ender Geister est disponible à l'achat.
Ender Geister Tome 15 est disponible : Akira piégé dans un monde inhospitalier

 Résumé de l'histoire

Que vous soyez adepte ou néophyte concernant le manga Ender Geister, cet article vous permettra d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et l'évolution de ce dernier. Par ailleurs, pour une découverte ou un simple rappel, retrouvez notre article faisant la présentation et reflétant notre appréciation dénommé « Manga : Ender Geister, avis et découverte ».

ENDER GEISTER T01 _058-059
L'exorciste Michael, allemand et passionné de cinéma d'action, doit combattre des créatures mythiques dans un monde où elles coexistent avec les humains. Sous le nom d'Akira Kurosawa, il part au Japon pour une mission qui va chambouler l'équilibre du monde. La série Ender Geister sur Cycomi propose une alternative aux webtoons avec une mise en page non linéaire pour tous les lecteurs, et sans les limites de la censure des magazines papier.

Synopsis et avis du tome 15

Si vous êtes simplement curieux et que vous ne connaissez pas encore le manga Ender Geister, nous vous invitons à arrêter de lire afin d'éviter tout spoil potentiel. Pour les autres, voici ce qu'il faut retenir sur les péripéties au cœur de ce nouveau tome.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Synopsis

Propulsé dans un autre monde à la suite d'un stratagème orchestré par Red Eye, Akira se retrouve plongé dans un environnement aussi hostile que mystérieux.

Il y fait la rencontre de Asahi Honoshiro, une jeune femme marquée par la présence d'En, le fantôme qui la hante. Tous trois décident d'unir leurs forces pour tenter de s'échapper de ce monde inhospitalier.

Mais leur plan ne se déroule pas comme prévu, et cette alliance inattendue pourrait bien les entraîner vers un destin encore plus périlleux.


Avis

Même si ce tome a des airs de hors-série, en laissant Akira à distance de ses amis et collègues, il ne se contente pas d'être une simple parenthèse. Il introduit de nouveaux personnages et pose les bases d'une intrigue inédite qui enrichit l'univers de la série.

Les démons, quant à eux, se montrent finalement moins mystérieux que ce que l'histoire laissait présager jusque-là, ce qui apporte un éclairage intéressant sur leurs véritables enjeux. Le récit est également rythmé par de nouvelles phases de combat particulièrement soignées, toujours accompagnées de titres et de références assumées aux films d'action, marque de fabrique de l'auteur.

À cela s'ajoute son talent constant pour dessiner des personnages charismatiques, immédiatement marquants. L'ensemble se lit avec fluidité et se dévore rapidement, en laissant déjà poindre une question essentielle : quelles seront les répercussions de ce tome sur la suite de l'histoire ?

DSC09687

Où et à quel prix ?

Pour celles ceux qui souhaitent se lancer dans le manga, il faudra se tourner vers les éditions Glénat. Actuellement, quinze tomes sont disponibles et à un prix individuel de 7,90 €

DSC09690
Pour les plus sceptiques d'entre vous, qui ne sont pas encore convaincus ou totalement emballés par le synopsis de Ender Geister, les éditions Glénat vous proposent de découvrir certains chapitres, gratuitement et sans besoin de créer un compte, sur leur tout nouveau site Glénat Manga Max.
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

Plus d'articles

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)
Bingo Blitz 31 août 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Septembre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 31 août 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 31 août 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.

commentaire (0)