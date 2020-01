Magic: Legends : Du gameplay et une bêta annoncés pour le printemps

Le MMO tiré de l'univers du jeu de cartes Magic the Gathering a partagé les premières images de gameplay, ainsi que de nouvelles informations sur la bêta et certaines caractéristiques du jeu.

Du gameplay pour Magic: Legends

Toute l’équipe a été profondément touchée par l’accueil que les gamers et les fans de Magic: The Gathering ont offert à Magic: Legends lors de son annonce le mois dernier. Nous avons aujourd’hui le plaisir de révéler un aperçu de ce qui rend ce jeu absolument unique. Nous sommes impatients de voir les joueurs incarner un planeswalker et apprendre de puissants sorts afin d’affronter les plus dangereux adversaires du Multivers.

La bêta de Magic: Legends disponible au printemps

, qui est l'adaptationdu jeu de cartes, prenant place dans un univers fantastique, a été annoncé en décembre dernier à l'occasion des Game Awards . Si une courte bande-annonce avait été publiée, les informations restaient plutôt sobres.etprofitent de ce début d'année pour nous en dire un peu plus, en partageant une vidéo deDansvotre but sera de devenir le meilleur des, avec comme objectif de sauver le Multivers d'une dangereuse menace en vous aidant des nombreux sorts que vous aurez appris. Différentes voies vous seront proposées et ce sera à vous de choisir laquelle vous souhaitez emprunter. Pour l'occasion, Stephen Ricossa, producteur exécutif de, s'est exprimé sur le jeu et l'accueil de la communauté :Si nous savions qu'uneallait être lancée, puisqu'il était d'ores et déjà possible de s'y inscrire, nous savons maintenant qu'elle aura lieu au printemps prochain. Deux classes seront jouables lors de cette dernière : le Mage de l'esprit et le Géomancien. Si vous aussi vous souhaitez tenter l'expérience, il suffit de vous inscrire sur PlayMagicLegends.com/beta Aucuneprécise n'a été communiquée, mais Magic: Legends sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One en 2021.