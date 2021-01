Magic: Legends : Comment participer à la bêta ouverte ?

Comment participer à la bêta de Magic: Legends ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, Cryptic avait annoncé un action-RPG multijoueur dans l'univers de Magic: The Gathering, le célèbre jeu de cartes. Si, à la base, il avait été qualifié de MMO, les développeurs sont revenus dessus pour préciser qu'il serait finalement en jeu en ligne, sans être massivement multijoueur. Depuis cette annonce, plusieurs alphas fermées ont été organisées, permettant au studio de recueillir l'avis de 100 000, et ces essais semblent avoir été fructueux, puisque la prochaine étape, à savoir une bêta ouverte, a été annoncée pour mars.Magic: The Gathering étant un jeu de cartes au tour par tour, Cryptic a souhaité rendre l'expérience plus fluide, sans pour autant négliger l'impact du deck dans Magic: Legends . Comme l'ont révélé ceux qui ont pu y jouer, la construction de celui-ci est importante, laissant aux joueurs le choix d'adopter la stratégie voulue, en fonction de ce qu'ils ont dans leur main. En bref,est bien évidemment destiné à celles et ceux qui connaissent l'univers, mais aussi aux néophytes, qui pourront faire leur arrivée dans ce Multivers par le biais d'un action-RPG.et n'importe quel joueur s'étant inscrit pourra y participer. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour le faire. Aucune durée n'est mentionnée, mais il se pourrait qu'elle dure jusqu'à la sortie du titre, qui est prévue plus tard dans l'année sur PC, mais aussi sur PS4 et Xbox One en free-to-play. Malheureusement, cette bêta ne sera pas disponible sur consoles.