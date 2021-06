Magic: Legends : Les serveurs vont fermer en novembre, avant même sa sortie finale

La vision que nous avions pour Magic: Legends n'a pas été à la hauteur, mais nous sommes néanmoins fiers du chemin parcouru. Grâce à Wizards of the Coast, nous avons eu l'opportunité de mettre le Multivers de Magic: The Gathering à la portée du plus grand nombre et d'explorer de nouvelles approches de l'emblématique genre A-RPG. - Steve Ricossa, producteur exécutif.

Annoncé en 2019 à l'occasion des Game Awards,. Sorti en bêta en mars, les joueurs l'attendant impatiemment ont très vite été déçus par l'expérience prosaïque, avec des combats plats et une économie douteuse pour ce type de jeux.Malgré les efforts du studio, les joueurs se sont faits de plus en plus rares et c'est avec tristesse que, qui fermera ses serveurs le 1novembre 2021, à l'issue de sa bêta.reste évidemment jouable jusqu'à la fermeture des serveurs, le 1novembre à 8h, heure française. Tous les joueurs ayant dépensé de l'argent dans le titre seront remboursés au montant équivalent, alors que la boutique n'est, d'ores et déjà, plus accessible. Bien évidemment, les versions consoles sont abandonnées et Cryptic Studios ne compte pas relancer le développement depour le moment.Si vous souhaitez tout de même découvrir l'expérience, vous pouvez accéder à la bêta en vous rendant sur le site officiel , ou sur l'Epic Games Store.