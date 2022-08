Lost Ark présente sa feuille de route pour août et septembre

La feuille de route pour août et septembre de Lost Ark

Août

Septembre

Améliorations sociales Salon de discussion mondial (appelé LoaTalk en Corée), améliorations de la discussion, et discussion de groupe de guilde. Amélioration des interactions d’un serveur à un autre, notamment lors des échanges avec des personnes sur d'autres serveurs dans les forteresses, et possibilité d'ajouter des amis d'autres serveurs.

Personnalisation Deux nouvelles coupes de cheveux pour chaque classe de départ.

Combat Améliorations apportées au terrain d'entraînement de Trixion pour en faire un meilleur environnement où tester de nombreuses combinaisons différentes (runes de compétences/gemmes/gravures/cartes) de paramètres avec davantage de points de capacités. Correctif de l’équilibrage de classe en JcJ.

Améliorations apportées aux paramètres Meilleurs paramètres JcJ, amélioration des discussions et systèmes de guildes, ainsi que de l’assistance et des paramètres pour les manettes.



Alors qu'ils viennent d'accueillir la mise à jour de juillet, les joueurs de Lost Ark peuvent, d'ores et déjà, avoir un aperçu de ce qui les attend en août et en septembre, puisque la feuille de route vient d'être dévoilée par Amazon. Pour ces deux prochains mois, les développeurs ont d'ailleurs fait le choix de revoir leur façon de faire.Au lieu d'avoir deux mises à jour majeures, nous aurons le droit à trois mises à jour : une en août, et deux en septembre.Pour ce mois d'août, rien de très important n’est prévu. Il s'agit essentiellement de petits ajouts, dont le plus important est le ranch des familiers. Il permet de faire évoluer ses petits compagnons dans le but de récupérer des récompenses uniques. De nouvelles activités seront également au programme, notamment le festival de Maharaka.Début septembre, la communauté pourra découvrir une première mise à jour, visant à améliorer l'expérience, et notamment les points suivants :Fin septembre,. Celui-ci s'annonce redoutable et pourrait bien trouver très vite son public.Un raid de légion sera aussi de la partie, pour les joueurs ayant atteint le niveau d'objet 1475, dans le but d'apporter de nouvelles choses à celles et ceux qui pourraient s'ennuyer sur Lost Ark. Comme toujours, des événements seront prévus.Davantage de détails sur ces mises à jour seront partagés lorsque le moment de leur sortie approchera et notamment un patch notes.