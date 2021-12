Lost Ark partage sa date de sortie officielle pour l'Europe

Date de sortie de Lost Ark

Nous sommes ravis de faire découvrir Lost Ark à une plus grande partie du monde. Avec l'annonce de la date de lancement d'aujourd'hui, nous nous rapprochons du moment où les joueurs pourront découvrir par eux-mêmes le monde époustouflant et les combats exaltants du jeu. En février, les joueurs pourront sauter dans le monde fantastique d'Arkesia pour la première fois et vivre une expérience qui leur est vraiment propre.



- Christoph Hartmann, vice-président d'Amazon Games.

Alors que les joueurs avaient pu se délecter de l'univers travaillé de Lost Ark durant une alpha fermée proposée en juin 2021, Amazon Games et Smilegate prenaient la lourde décision de reporter lade leur MMOARPG aux premières semaines de 2022, sans donner plus de détails. Initialement prévu pour l'automne 2021, Lost Ark était finalement revenu l'espace de quelques grâce à une bêta fermée sur Steam, laquelle avait su conquérir le cœur de nombreux joueurs.Disponible depuis quelques mois en Corée du Sud, au Japon et en Russie, Lost Ark totalise déjà plusieurs millions de fervents amateurs. Attendu avec impatience par les communautés jusqu'à lors oubliées, le titre, développé par le studio coréen Smilegate RPG, arrivera dès. C'est à l'occasion des Game Awards 2021 que les studios Amazon Games, par l'intermédiaire de son vice-président Christoph Hartmann, et Smilegate RPG ont annoncé cette bonne nouvelle, précisant au passage, que les heureux possesseurs d'un Pack Fondateurs auraient accès au jeu à partir du 8 février.Rendez-vous donc le 11 février 2022 pour découvrir sur PC, via la plateforme Steam, et dans les semaines à venir pour en apprendre un peu plus à son sujet.