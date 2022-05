Lost Ark : Nouveaux raids et classe avancée au programme de la mise à jour de mai

Le Raid de Légion : Valtan

Le raid de gardien : Deskaluda

Destructeur, nouvelle classe avancée

Autres ajouts

Les joueurs depourront, durant ce mois de mai, découvrir une pléthore de nouveautés. Amazon Games et Smilegate RPG ont partagé les points les plus importants, expliquant qu'une grande partie de la communauté serait concernée, étant donné « que suffisamment de joueurs et joueuses ont atteint le niveau d'objet nécessaire pour participer » à certains de ces ajouts.Le. Il s'agit d'événements destinés aux joueurs les plus expérimentés, étant donné qu'ils sont relativement « difficiles » et surtout assez longs. Cependant, des points de contrôle seront activés pour enregistrer votre progression. Concernant Valtan,. Pour y participer, il faudra avoir atteint le niveau d'objets 1415, pour le mode normal. Enfin, une nouvelle rareté d'équipement est introduite, le niveau « relique ».Avec cette mise à jour, un nouveau gardien apparaîtra, et devra être battu par tous les joueurs ayant un niveau d'objet égal ou supérieur à 1415. À l'image des autres raids de gardien,Ce n'est pas une surprise, mais une nouvelle classe avancée arrive dans Lost Ark.. Ses capacités lui permettront de foncer aisément dans le tas et d'infliger un maximum de dégâts à courte distance. Il peut également projeter ou ralentir les ennemis.Parmi les autres ajouts de cette mise à jour, nous retrouverons de nouveaux défis, avec les raids de gardien en tant qu'activité hebdomadaire. Chaque semaine, trois gardiens seront à battre.. Les développeurs précisent que de nombreuses améliorations seront également implantées en ce mois de mai. Les détails seront communiqués plus tard.Enfin, la feuille de route pour cet été 2022 sera prochainement partagée, afin que la communauté de Lost Ark puisse voir sur quoi travaillent les équipes et, surtout, ce qui leur est réservé.