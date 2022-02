Lost Ark ne sortira pas en Belgique ni aux Pays-Bas

Unfortunately, We are unable to publish Lost Ark in the Netherlands/Belgium due to regulations regarding paid items containing RNG rewards. — Lost Ark (@playlostark) February 7, 2022

Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à publier Lost Ark aux Pays-Bas et en Belgique, à cause des lois en rapport avec le contenu payant contenant des récompenses aléatoires.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous pourrons enfin découvrir Lost Ark en France, et dans le reste de l'Europe, dès ce 11 février. Malheureusement,Il ne s'agit, en soi, pas d'une décision du studio, puisque cette non-sortie fait suite à la réglementation desdits pays en matière de microtransactions. Comme vous devez le savoir, Lost Ark propose des achats en jeu, dont certains proposent un contenu aléatoire, ce qui est qualifié de jeu d'argent en Belgique et aux Pays-Bas. À cause de ces lois, donc,. La licence FIFA connaît, d'ailleurs, le même problème.Il est cependant possible que dans un avenir plus ou moins proche, les développeurs lancent des serveurs dédiés à ces pays, sans les boutiques et les éléments payants avec des récompenses aléatoires. Sinon, il sera possible d'y jouer, en passant par un VPN. Dans tous les cas, Lost Ark