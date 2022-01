Lost Ark montre son gameplay et rappelle ses bases à quelques jours de sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



fait, sans aucun doute, partie des jeux les plus attendus de ce début d'année. Le MMORPG free-to-play arrive en effet en Europe et plus largement en Occident plusieurs années après être devenu jouable dans certains pays, comme la Russie et la Corée du Sud. Ayant très vite connu le succès, le titre se fait attendre des amateurs du genre depuis. À l'aube de sa sortie, prévue le 11 février, les développeurs nous proposent une petite vidéo pour résumer ce que nous proposera cette expérience, avec quelques séquences de gameplay.Pour faire bref, dans, nous sommes plongés dans le monde d'Archésia, où monstres et vaillants combattants s'affrontent. L'exploration est l'un des points essentiels, afin de trouver des ressources de plus en plus intéressantes, dans le but de faire évoluer votre personnage, avec de nouvelles compétences et des armes plus puissantes. Jouable aussi bien en solo qu'en multijoueur, toutes sortes d'épreuves se présenteront à vous. La vidéo présente également le système de classe du MMORPG, et son histoire. Si vous ne saviez pas trop ce queallait proposer, cette vidéo tombe à pic.Rendez-vous dès le 11 février pour découvrirsur Steam, en free-to-play.