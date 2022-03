Lost Ark : MàJ du 24 mars, arrivée de la saison 1, les détails

Mise à jour de Lost Ark du 24 mars ÉVÈNEMENT DE RAID DE GARDIEN CASUAL

Profitez des raids de gardien de manière plus casual ! Détendez-vous, jouez et obtenez des récompenses d'affinage. La Balance d'équilibre est appliquée pour modifier les statistiques du personnage afin qu'elles correspondent au niveau du gardien, et la difficulté est ajustée en fonction du nombre de participants au raid. Les joueurs pourront affronter Helgaia, Helgaia Cristallis, Lumerus, Ur’Nil, Vertus, Chromanium, Nacrasena, Legioros Tenebris, Legioros Glacies, Calventus et Levanos ! Cet événement durera environ un mois, et les joueurs ayant un niveau d'objet de 250 ou plus pourront y participer.



Comme pour le Grand Prix, vous pouvez participer une fois par jour (par expédition) et gagner des pièces spécifiques de l'événement que vous pourrez dépenser en récompenses auprès d'un nouveau vendeur. Compléter le raid en semaine vous accordera 200 pièces, et le faire le week-end vous accordera 300 pièces. Ce vendeur se trouve dans les villes principales à côté de l'entrée de cette nouvelle activité, et il disposera d'un stock complet de coffres de matériaux d'affinage de palier 1, 2, & 3, de livres de métallurgie & couture (utiliisés pour augmenter les taux d'affinage), et un coffre de gemme P3 — à récupérer chaque semaine jusqu'à la fin de l'événement.



ORDALIE COMPÉTITIVE SAISON 1

L'Ordalie compétitive saison 1 commencera après l'arrêt du 24 mars pour la mise à jour hebdomadaire. Vous pourrez faire la queue en solo pour le mode « Match à mort en équipe », et vous affronter pour obtenir du prestige et des récompenses. Au fil de vos victoires ou de vos défaites en matchs compétitifs de la saison, vous pourrez suivre votre score moyen de match compétitif. Votre rang est déterminé par votre score, tout comme les récompenses que vous recevrez à la fin de la saison. Si vous voulez plus de détails avant la mise à jour, veuillez consulter notre article sur la saison 1 compétitive.



CADEAUX POUR LES JOUEURS

Comme mentionné dans la lettre de la semaine dernière d'Amazon & Smilegate RPG, les fans de Lost Ark du monde entier célèbrent l'arrivée de tous les nouveaux joueurs qui profitent désormais du jeu qu'ils aiment. Les joueurs coréens ont reçu des cadeaux pour commémorer le lancement occidental du jeu, et nous voulions que tout le monde soit inclus. Nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui nous ont rejoints au début de cette aventure et nous avons hâte de voir ce que l'avenir nous réserve ! Pour vous aider dans cette aventure à notre côté, voici un cadeau rempli d'objets cosmétiques amusants et de matériaux utiles. Ce cadeau comprend :

Nouveau coffre de sélection d'apparence d'animal

Coffre de sélection de familier Mokokon

Coffre de sélection de monture Moko-board

Structure unie Lost Ark

Ticket de changement d'apparence

Phéons x132

Ouvrage de Menelik x5

Coffre de sélection de paquets de cartes légendaires x2 Bien que nous ayons décidé de patienter avant de sortir les chansons du Jukebox annoncées la semaine dernière (car ce contenu n'a pas encore fait son chemin jusqu'à la version occidentale de Lost Ark), en plus des articles énumérés ci-dessus, nous sommes ravis de vous annoncer un cadeau supplémentaire pour les joueurs qui se concentrent sur l'affinage !



En ouvrant chaque coffre, les joueurs pourront choisir entre les options listées en dessous.

5 coffres de sélection de pierre de bond Pierre de bond harmonieuse x50 Pierre de bond vitale x50 Pierre de bond honorable x30

6 coffres de sélection de pierre de gardien Fragment de pierre de gardien x1000 Pierre de gardien x1000 Cristaux de pierre de gardien x200

2 coffres de sélection de pierre de destruction Fragment de pierre de destruction x1000 Pierre de destruction x1000 Cristal de pierre de destruction x200

1 coffre de sélection de matériaux spéciaux d'affinage Livre de métallurgie P1 x2 & Livre de couture P1 x10 Livre de métallurgie P2 x2 & Livre de couture P2 x10

2 coffres de sélection de matériaux de fusion Matériaux de fusion de Caldar x50 Matériaux de fusion simples d'Oreha x25

Ces cadeaux apparaîtront dans votre inventaire de produits après la mise à jour hebdomadaire ! Les joueurs qui nous rejoindront dans un avenir proche recevront également ces cadeaux lors de leur première connexion, et nous communiquerons la date de fin de l'offre lorsqu'elle commencera à approcher. Merci encore de nous avoir rejoints pour le début de cette aventure.



MISES À JOUR ET CORRECTIFS GÉNÉRAUX AJUSTEMENT DES RÉCOMPENSES DU GRAND PRIX D'ARCHÉSIA Ajout des livres de Métallurgie et de couture (utilisés pour augmenter les taux d'affinage) au tableau de récompenses hebdomadaires.

Augmentation des quantités de matériaux d'affinage hebdomadaires pour que les joueurs soient récompensés de leur participation. Cristal de pierre de destruction (lié) est désormais disponible en packs de 50 et peut-être échangé jusqu'à 10 fois. Cristal de pierre de gardien (lié) est désormais disponible en packs de 150 et peut-être échangé jusqu'à 10 fois.

Augmentation des pièces gagnées pour vous faciliter l'achat des nouveaux objets et l'obtention des récompenses souhaitées. Les donjons du chaos et les raids de gardien accordent désormais 125 pièces (au lieu de 100) pour les deux premiers achèvements quotidiens par personnage. Le Grand Prix lui-même peut désormais accorder jusqu'à 888 pièces pour un achèvement quotidien, contre 800 auparavant. NOUVEAU SYSTÈME DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DES BOTS Nous continuons d'écouter les préoccupations des joueurs et de prendre une position ferme contre les bots. Dans cette mise à jour, nous avons inclus un nouveau système de prévention pour lutter contre les bots et les achats frauduleux. Les joueurs qui disposent d'un compte Steam en règle et qui ont rempli les conditions d'achat requises pour utiliser les systèmes sociaux de Steam ne devraient pas être affectés. Les joueurs qui n'ont pas obtenu ce statut de ‘confiance’ via Steam ou Lost Ark auront un accès réduit à un petit nombre de systèmes sociaux et économiques. Plus spécifiquement, ces comptes auront des limites d'achat quotidiennes sur Steam plus faibles que celles des joueurs de confiance et ne pourront pas :

Initier des échanges de joueur à joueur (les demandes peuvent toujours être reçues)

Envoyer des cadeaux en jeu

Échanger des cristaux royaux contre de l'or

Envoyer du courrier en jeu avec des pièces jointes Notre objectif est que les joueurs puissent toujours s'amuser dans Lost Ark, à l'abri des utilisateurs tentant des achats frauduleux et de l'impact négatif des bots sur l'économie et l'expérience des joueurs. Les seuls dangers d'Archésia devraient être les hordes démoniaques, la faune vorace et les gardiens colossaux. Nous essayons de rester à la fois flexibles et transparents, d'écouter les retours et de créer la meilleure expérience possible. N'oubliez pas que les transactions en argent réel (RMT), comme l'achat ou la vente d'or ou d'autres objets en jeu (à des joueurs ou sur des marchés secondaires) sont interdites par notre code de conduite et sont passibles de mesures disciplinaires.



Nous avons également ajouté des améliorations supplémentaires de nos programmes anti-triche dans cette mise à jour afin d'aider à empêcher les tricheurs et les bots, ainsi que quelques autres changements que nous avons développés en coulisses avec Smilegate RPG. Nous ne pouvons pas dévoiler tous nos secrets, pour ne pas en informer ceux qui s'adonnent à ces activités. Nous savons que cela ne résoudra pas tout, et nous continuerons à traquer les utilisateurs effectuant des achats frauduleux et les bots. Si vous avez des retours à l'intention de nos équipes après avoir essayé directement ces changements suite à la mise à jour hebdomadaire, nous serions ravis de les découvrir sur nos forums officiels.



MISE À JOUR DES MESSAGES Ajout d'un message plus clair sur les achats échoués.

Mise à jour et amélioration de la localisation et des traductions du jeu. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un problème qui permettait aux joueurs d'accepter la quête "Off to the Races" sans être de niveau 50.

Correction des problèmes liés au chat vocal dans la région de l'Amérique du Sud.

Correction d'un problème où les récompenses de l'Île d'aventure ne pouvaient être récupérés qu'une seule fois pendant le week-end.

Correction d'un problème avec le succès de boss du monde. Les joueurs ayant obtenu ce succès précédemment le verront maintenant comme complété.

Plus d'un mois après la sortie de Lost Ark , les joueurs ont pu bien prendre en main ce nouveau jeu et découvrir un peu plus le monde d'Archésia. Moment idéal pour que les développeurs ajoutent un peu plus de choses, notamment la partie compétitive. En effet, à la suite de cette mise à jour du 24 mars,, dans le but d'obtenir encore plus de récompenses. En fonction de vos résultats, vous obtiendrez un score, qui déterminera votre rang.Mais cette mise à jour ne se focalise pas que la compétitivité apportée à Lost Ark, étant donné que. Enfin, le dernier point majeur est. Celui-ci permet de profiter des raids de gardien, mais d'une façon plus détendue, si vous êtes un joueur moins impliqué, par exemple., et la difficulté est ajustée en fonction du nombre de participants au raid.Vous pouvez retrouver le, qui nécessite une maintenance des serveurs de Lost Ark de près de 7 heures, ci-dessous.