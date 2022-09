Quand sort le Machiniste sur Lost Ark ?

Un peu plus de six mois après son lancement,continue de recevoir du contenu, pour rattraper la version sud-coréenne, notamment, du titre. C'est dans ce sens que la deuxième mise à jour de septembre apportera du contenu conséquent, comprenant, entre autres,Si vous faites partie de celles et ceux attendant impatiemment, sachez que les développeurs ont prévu son introduction pour le, lors de la mise à jour majeure qui sera publiée à ce moment. Il s'agit, pour rappel,, venant compléter les quatre autres que sont le franc-tireur, la fusilière, l’artilleur et le sagittaire.Côté gameplay, les attaques à distance devraient être particulièrement létales grâce à son drone, mais soyez sans craintes, il est tout à fait possible de se montrer redoutable au corps-à-corps, bien qu'en tant que Tireur d'élite, cela ne soit pas son domaine de prédilection. Grâce à sa frappe aérienne, vous serez en mesure de détruire une armée de mobs en l'espace de quelques secondes.Si vous souhaitez en savoir plus au sujet des attaques du Machiniste sur Lost Ark, nous vous renvoyons vers le site officiel , lequel contient plus d'informations.Bien évidemment, comme toutes les autres classes avancées,, deux pour être précis avec Héritage de l'évolution et Talent arthélinais.Rendez-vous dès le 28 septembre donc, pour découvrir, qui pourrait devenir l'une des classes avancées les plus intéressantes à jouer.