Lost Ark : La roadmap pour octobre-novembre-décembre dévoilée, avec deux classes avancées

Feuille de route de la fin de l'année 2022 de Lost Ark

Octobre

Novembre

Décembre

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après un lancement réussi et une communauté qui reste assez fidèle,: avec une pléthore de nouveautés. Les développeurs ont en effet partagé une feuille de route sur le site officiel , laquelle nous donne une idée de ce qui va arriver en octobre, en novembre et en décembre. Et comme nous pouvons le voir, les ajouts seront assez importants.Pour commencer, en octobre,qui vous donnera, lui aussi, du fil à retordre. Pour le reste, quelques événements seront organisés en jeu, notamment en lien avec Halloween. Plus de détails seront donnés d'ici peu de temps., avec un arsenal varié permettant d'être assez réactif en combat et pouvant se défaire de toutes sortes de situations. En novembre nous aurons également le droit à une amélioration du système de transfert Tripode, de nombreux équilibrages et quelques surprises.. Cette dernière est capable d'invoquer des esprits élémentaires pour combattre, lesquels ont tous des compétences uniques. Le raid de légion Brelshaza sera aussi de la partie, proposant à huit joueurs d'affronter des ennemis coriaces pour obtenir de belles récompenses.Enfin,. D'autres choses arriveront, comme des donjons et un nouveau type d'accessoire. Nous en saurons plus sur tout cela dès lors que les mises à jour seront sur le point de débarquer, et nous ne manquerons pas de vous relayer tous les détails et les patchs notes.