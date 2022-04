Lost Ark : La feuille de route pour avril et mai publiée

La feuille de route pour avril et mai révélée

Avril

Mai

Disponible depuis un peu moins de deux mois, Lost Ark a su conquérir les joueurs, mais aussi les fidéliser. Cependant, une partie de la communauté a, déjà, fait le tour du jeu et atteint le niveau maximal, attendant du contenu supplémentaire, pour repartir au combat.Ces deux prochains mois seront notamment consacrés à l'ajout de contenu pour offrir de nouveaux axes de progression aux joueurs, tout en leur permettant d'avoir des activités à faire en attendant l'implantation des raids de légion, lesquels arriveront plus tard. Pour cela, en avril,Cette dernière est dotée « de deux jeux de capacités distincts, Focalisation et Déchaînement, dont les postures et les capacités sont incarnées par ses deux armes ». Il s'agit de la cinquième classe avancée du martialiste.Durant ce mois d'avril,. Nous aurons affaire à région où la verdure et l'eau sont assez présentes, contrairement à autrefois, où la terre était plutôt stérile. De nouveaux personnages seront à rencontrer, tout comme des quêtes inédites à résoudre. Bern-Sud ne sera pas destinée aux joueurs ayant une faible expérience, puisque le niveau d'objet requis est de 1340.En mai,Il s'agit d'un personnage qui n'aura pas peur de foncer dans le tas, grâce à ses capacités infligeant de lourds dommages. Il peut ralentir et projeter ses ennemis, mais aussi les attirer, pour réduire à néant quiconque se trouve sur son chemin.Une nouvelle activité hebdomadaire sera également implantée,, et donc de récupérer de nouvelles récompenses. Pour le reste, Amazon Games a expliqué que le Raid de gardien Deskaluda et le Raid de Légion Valtan ont une chance d'être ajoutés, mais cela n'est pas encore sûr. Si tout se passe bien, nous devrions tout de même les accueillir durant ce mois. Tous les détails sont à retrouver sur le site officiel Des informations plus détaillées sur le contenu des mises à jour seront données en temps voulu. Les développeurs précisent également écouter attentivement la communauté, afin de proposer la meilleure expérience possible aux joueurs de Lost Ark.