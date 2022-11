Lost Ark : La Faucheuse, date de sortie et détails

Date de sortie de la Faucheuse sur Lost Ark

continue son évolution, même si le contenu ajouté est un peu moins conséquent ces derniers temps. Comme attendu, durant ce mois de novembre, une nouvelle classe avancée fait son arrivée, à savoir. Amazon Games vient de dévoiler saSi vous faites partie de celles et ceux attendant impatiemment, sachez que les développeurs ont prévu son introduction pour le, lors de la mise à jour majeure qui sera publiée à ce moment dans la matinée, très probablement. Il s'agit, pour rappel,, venant compléter les deux autres que sont le Démoniste et la Sanguelame.Côté gameplay, nous aurons affaire à un personnage capable d'invoquer un double pour lancer une attaque plus puissante, invoquer « la lame de la faucheuse » pour infliger des dégâts de masse et réduire la vitesse des ennemis, ou encore se jeter sur un groupe en lançant de l'énergie obscure. Sans surprise, ses différentes attaques s'annoncent très intéressantes et particulièrement létales. Vous pouvez voir, ci-dessous, l'attaque « Tempête Fantôme » de la Faucheuse.Si vous souhaitez en savoir plus au sujet des attaques de, nous vous renvoyons vers le site officiel , lequel contient plus d'informations.Bien évidemment, comme toutes les autres classes avancées,, deux pour être précis avec Faim et Voix Lunaire.Rendez-vous dès le 16 novembre donc, pour découvrir, qui pourrait devenir l'une des classes avancées les plus intéressantes à jouer. Une dernière classe arrivera en fin d'année, avec l'invocatrice.