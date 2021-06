Lost Ark débarque en Europe cet automne

Avec Lost Ark, Smilegate RPG a créé une expérience en ligne intense où les joueurs se retrouveront pour les années à venir ; c’est un privilège de pouvoir proposer cet action-RPG à de nouvelles audiences, en Europe et en Amérique du Nord, pour la première fois.



Amazon Games a l’ambition d’offrir des jeux de grande qualité à ses joueurs, avec ses projets internes mais aussi avec les studios externes les plus talentueux, comme Smilegate RPG. Lost Ark est le premier d’une longue série de jeux très excitants qu’Amazon Games publiera.



- Christophe Hartmann, Vice-Président d'Amazon Games.

Particulièrement apprécié des fans du genre, et déjà récompensé à de multiples reprises,, le AAA free-to-play, développé par le studio Smilegate RPG et édité par Amazon Games fera enfin, et prochainement, son arrivée en Occident, après avoir conquis le cœur de millions de joueurs en Corée, au Japon et en Russie.Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Lost Ark, il s'agit d'un MMO-ARPG, un jeu de rôle massivement multijoueur, prenant place dans le monde d'Arkesia.. Proposant, à l'heure actuelle, quatorze classes distinctes aux mécaniques variées, les héros, incarnés par les joueurs, pourront, seuls ou en groupe, s'aventurer dans de dangereux donjons afin de trouver des trésors perdus aux valeurs inestimables, naviguer sur les mers déchaînées et même établir leur camp sur une île qui leur sera dédiée.Alors que Lost Ark est disponible depuis novembre 2018 en Corée du Sud,. Bien entendu, afin que l'expérience proposée soit la plus agréable possible pour ces futurs nouveaux amateurs du titre MMOARPG,Bien qu'Amazon Games et Smilegate RPG aient annoncé l'arrivée de, aucune date précise n'a été, à ce jour, communiquée. Bien évidemment, les prochaines semaines devraient être riches en informations et nous devrions en apprendre bien plus sur ce titre qui risque de se trouver une belle communauté, notamment en France.