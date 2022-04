Lost Ark : Date de sortie de la Lancière, nouvelle classe avancée

Quand sort la Lancière (Glaivier) dans Lost Ark ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous devez le savoir, Lost Ark propose, actuellement, cinq classes de personnages, lesquelles sont divisées ensuite en classes avancées, le but étant que chaque joueur trouve son bonheur, avec un personnage correspondant à sa façon de jouer. Plusieurs semaines après sa sortie, il est temps que Lost Ark accueille du contenu digne de ce nom, et cela se fera en ce mois d'avrilLes développeurs ont, à l'occasion de la mise à jour hebdomadaire du 14 avril, donné quelques informations supplémentaires, relatives. Celle-ci débarquera, sauf retournement de situation,. Un GIF a été publié, confirmant également cette date de sortie.Concernantpar la communauté, nous avons déjà le droit à des informations précises, notamment sur son style de jeu. Il s'agit donc d'une classe avancée pour du Martialiste, dotée de deux capacités distinctes. Chacune est représentée par une arme :. La lance est une arme plus courte, idéale pour les attaques rapides et rapprochées, alors que le glaive est davantage fait pour renverser les combats, en achevant ses adversaires.En attendant de la voir arriver dans Lost Ark, ce 21 avril donc, sachez queest fait partie des personnages les plus aimés en Corée du Sud, étant considérée comme l'une des classes les plus fortes., en devenant la cinquième classe avancée, après l’élémentiste, la spirite, l’essentialiste, et la pugiliste. En mai, ce sera au tour du Guerrier d'avoir le droit à une nouvelle classe avancée, avec le Destructeur.