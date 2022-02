Lost Ark : Comment changer de serveur ?

Comment changer de serveur dans Lost Ark ?

Un possible changement de serveur dans Lost Ark à l'avenir ?

À l'heure actuelle,. N'hésitez donc pas à bien discuter et échanger avec vos amis avant de créer votre personnage principal afin de vous rejoindre sur un serveur défini à l'avance et pour éviter les mauvaises surprises.Cependant, si vous prévoyez de jouer seul, nous vous recommandons de vérifier leavant de faire votre choix. En effet, au vu de la popularité grandissante de, il y a de fortes chances pour que certains serveurs soient totalement surchargés, vous plaçant dans des files d'attente interminables en soirée, ce qui n'est pas le plus agréable pour parfaitement terminer sa journée. De ce fait, portez-vous sur des serveurs ayant le libellé vert « En fonctionnement », au lieu des « Saturé » et « Complet ».L'autre option s'offrant à vous et la création d'un nouveau personnage. En effet, bien qu'il soit, vous avez encore la possibilité d'en créer un nouveau afin de commencer une nouvelle aventure et de rejoindre vos amis. Néanmoins, la progression globale étant liée aux serveurs, vous devrez tout recommencer de zéro.Bien qu'aucune réponse officielle n'existe pour le moment, tout laisse à croire que la fonctionnalité desera disponible dans un futur, plus ou moins, proche. En effet, le modèle économique choisi par Smilegate, le free-to-play, permettra, sans aucun doute, aux joueurs de passer par des microtransactions afin d'avoir accès à ce genre de services. De plus, New World, le MMORPG édité parà l'instar de, ne proposait pas cette fonctionnalité lors de la sortie du jeu, mais a été rendue disponible quelques jours plus tard.