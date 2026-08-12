Lost Ark : Amazon abandonne le développement, mais le MMO ne ferme pas encore ses portes

Après cinq ans de service, Amazon Game Studios annonce la fin de son exploitation de Lost Ark en Occident pour début 2027. Le MMORPG retourne entre les mains de ses créateurs originaux, Smilegate. Une transition majeure qui soulève de nombreuses questions pour les joueurs.

L'annonce a pris la communauté par surprise. Amazon Game Studios, l'éditeur qui a propulsé le célèbre MMORPG en Occident avec des records d'affluence historiques lors de son lancement, passera définitivement le relais au début de l'année 2027. Smilegate, le studio de développement sud-coréen à l'origine de Lost Ark, reprendra directement les rênes de l'exploitation pour l'ensemble des serveurs occidentaux.

Un retour aux créateurs originaux

L'équipe d'Amazon a tenu à rassurer sa fidèle base de joueurs tout en dressant un bilan émouvant de ces cinq années d'exploitation conjointe. Le transfert n'est absolument pas synonyme de fin de vie pour le jeu, bien au contraire, il marque le début d'un nouveau chapitre.

Nous sommes enthousiastes pour l'avenir de Lost Ark et pensons que c'est un résultat positif pour les joueurs, car nous rendons le jeu à ses développeurs.

Smilegate gérera désormais de manière autonome les futures mises à jour de contenu, le support client ainsi que la boutique en jeu. L'éditeur américain a profité de cette annonce officielle pour remercier chaleureusement les aventuriers d'Arkesia, rappelant les souvenirs marquants partagés par tous, depuis les premières danses à l'auberge de Prideholme lors de la bêta fermée jusqu'aux récents défis de raids de haut niveau.











Ce qui change et ce qui reste pour les comptes

La question centrale pour les joueurs de longue date concerne évidemment la sauvegarde de leur précieuse progression. Amazon confirme officiellement que les personnages, l'inventaire, les achats cosmétiques et les soldes de monnaie virtuelle seront intégralement transférés vers les serveurs de Smilegate. Le jeu restera par ailleurs accessible via la plateforme Steam sans nécessiter de réinstallation complexe.

Cependant, certaines données spécifiques ne feront pas le voyage lors de la migration. Les courriers en jeu, l'historique complet des discussions, les mémos de la liste d'amis et les messages de forteresse seront définitivement effacés. Il est donc vivement conseillé à tous les utilisateurs de récupérer leurs objets en attente avant la grande maintenance de transition prévue en 2027.

Pour des raisons strictes de confidentialité et de gestion des données personnelles, les joueurs qui ne souhaitent pas voir leurs informations migrer vers Smilegate disposent dès aujourd'hui d'une fenêtre de refus. En activant cette option de retrait, le compte ne sera pas transféré, ce qui implique la perte définitive et irréversible de toute la progression accumulée. Si aucune action n'est entreprise par l'utilisateur, le transfert s'effectuera de façon automatique lors de la première connexion sous la nouvelle gouvernance.

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Concernant l'économie interne du jeu, les achats de devises premium et les échanges de monnaie seront désactivés peu avant la migration finale. De plus, certains packs de fondateurs et abonnements de longue durée seront très prochainement retirés de la vente sur la boutique Steam pour éviter tout litige financier lors du passage de flambeau.

Rendez-vous donc début 2027 pour cette transition, et voir si Lost Ark pourra perdurer en Occident, en dépit d'une chute de joueurs qui ne ralentit pas. Dans tous les cas, Lost Ark reste disponible en free-to-play sur PC.