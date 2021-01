Little Nightmares offert sur PC jusqu'au 17 janvier

Little Nightmares offert sur PC

Alors que nous nous rapprochons de la sortie de Little Nightmares 2, le premier épisode fait office d'une offre exceptionnelle, puisqu'il est possible de l'ajouter à sa bibliothèque Steam gratuitement.Pour profiter de l'offre, rien de plus simple puisqu'il vous suffit de cliquer ce lien et suivre les indications. Vous allez devoir vous créer un compte Bandai si vous n'en possédez pas un et réclamer votre dû. Ensuite, au bout de quelques minutes,. Vous n'aurez plus qu'à l'ajouter à votre compte. Vous avez jusqu'à ce dimanche 17 janvier pour profiter de l'offre.nous place, pour rappel, dans la peau de Six, un petit personnage équipé d'une parka jaune, qui sera amené à découvrir une suite de niveaux dans une ambiance sombre dotée d'une direction artistique réussie. Une suite est prévue pour ce mois de février, sobrement intitulée Little Nightmares 2 , et notre preview est, d'ores et déjà, disponible . Vous pouvez également profiter d'u ne démo pour vous faire un avis plus personnel.