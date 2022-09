Little Nightmares : Un portage sur smartphones prévu pour cet hiver

PC Édition Standard → 3,85 € au lieu de 19,99 €, soit 81 % de réduction. Édition Complète → 6,4 € au lieu de 29,99 €, soit 79 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 6,25 € au lieu de 19,99 €, soit 69 % de réduction.

Switch Édition Standard → 15,99 € au lieu de 29,99 €, soit 47 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



est arrivé au cours de l'année 2017 sur PC, PS4 et Xbox One. À sa sortie, le titre de Tarsier Studios et Bandai Namco Entertainment avait reçu de bonnes notes de la part de la presse spécialisée et avait, également, su se faire une belle place dans le cœur des joueurs et des joueuses. D'ailleurs, Little Nightmares va avoir le droit à un portage sur smartphones et c'est prévu pour cette année 2022.En effet, récemment, une nouvelle vidéo, partagée par Playdigious, nous apprend que Little Nightmares débarque sur iOS et Android, cet hiver. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été révélée. Selon les informations disponibles sur le site de Playdigious , le portage de Little Nightmares sur smarphones prendra en charge certaines manettes (Mficontrollers). La progression pourra également être récupérée entre différents appareils iOS.Pour rappel, Little Nightmares nous invite à incarner Six, une jeune fille devant s'échapper de l'Antre, soit un navire habité par des personnages étranges et dangereux. Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses doivent résoudre diverses énigmes et puzzles. Si vous désirez vous procurer le titre, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à moindre coût sur plusieurs plateformes de jeu :