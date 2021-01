Histoire

Avec une entrée discrète sur consoles et PC le 28 avril 2017,, premier du nom, nous mettait dans la peau de, un petit être à la Parka jaune maintenant légendaire. Il fallait s'échapper d'un navire aussi glauque que mystérieux avec comme seule arme. Les informations, jusqu'à ce jour, concernant le deuxième opus annonçaient un nouveau protagoniste du nom dequi, accompagné de, se verrait contraint à rejoindre la tour émettrice, début de tous les maux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver plus d'informations avec le trailer d'Halloween Ladébute au cœur d'où l'on va apprendre à maîtriser le panel d'actions réalisables par Mono, personnage que l'on contrôle. Jusque-là rien d'exceptionnel puisque l'on se retrouve avec un systèmeau premier ne disposant, en majeure partie, que de sa réflexion et de sa capacité à courir et à sauter. L'ambiance est doncafin de ne pas dépayser le joueur puisque, au final, la difficulté réside bien plus sur l'organisation de votre style de jeu et réflexion que de votre capacité à esquiver et combattre. De plus, le personnage reste vulnérable, ce que nous pouvons ressentir dès les premières secondes de jeu.À l'instar du premier opus,concernant nos objectifs ou le passé de notre personnage. Nous devons donc nous résoudre à avancer dans le vague, soucieux d'en apprendre toujours plus sur le monde qui nous entoure et ce quiComme dit plus haut, les commandes restent assez standard et mettent en avant la. Il faudra donc user d'intelligence et d'attention pour survivre dans ce monde obscur. L'ambiance est d'ailleurs bien présente, pleine de mystère et d'ombre,, mais vous êtes seul maître de votre destin.Le silence est l'un des mots d'ordre au cœur du gameplay. Il en devienttant les quelques bruits entendus sont douteux et dangereux. Leslors de cettesont laet l'. Après avoir secouru votre compatriote et futur compagnon, il sera d'un grand secours pour de nombreuses taches futures. Toujours sans un mot, il aidera à déplacer des meubles trop lourds ou simplement sauter sur des obstacles bien trop hauts pour vous.Spectateur de ce voyage impressionnant, il n'en reste pas moins réconfortant de le savoir auprès de vous. À deux, la peur s'estompe un peu (croyez-le). Il est par ailleurs important de rappeler quepar les développeurs. C'est ainsi une IA qui vous accompagnera tout au long de votre chemin.Lanous proposait pas moins de deux heures de jeu avec une. Aucune information cruciale sur l'n'est révélée afin de garder le mystère, mais également faire corps au premier opus qui laissait le joueur dans l'incompréhension totale en dévoilant subtilement des informations en cours de route sans qu'elles ne soient pour autantC'est d'ailleurs ce point qui est le plus important et que l'on retrouve une nouvelle fois au cœur de. Les joueurs veulent du mystère, de l'ambiance et de la réflexion. Lalaisse transpirer tous ces points, et même parfois un peu plus. Avec une direction artistique qui semble inchangée, préparez-vous au pire (et au meilleur) et vivez pleinement l'histoire de