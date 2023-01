Lies of P s'offre une nouvelle vidéo de gameplay

De nouvelles séquences de gameplay pour Lies of P

, développé et édité par Neowiz, fait très probablement partie des jeux les plus attendus de cette année 2023. Régulièrement, le titre, proposant une relecture des aventures de Pinocchio et possédant une forte dimension Souls-like, donne de ses nouvelles. Aujourd'hui, nous avons le droit àCette nouvelle communication visuelle, d'une durée supérieure à deux minutes, nous permet ainsi d', et plus particulièrement de. À ce propos, rappelons que les événements narrés dans le titre de Neowiz nous inviteront à découvrir une version sombre de la Belle Époque.En ce qui concerne les combats, nous pouvons voir que Pinocchio est équipé d'une épée à une main et qu'il peut utiliser son bras mécanique gauche pour attirer ses ennemis (grâce à une sorte de grappin), mais aussi parer les coups de ses adversaires. Par ailleurs, grâce à de précédents trailers, nous savons que le protagoniste pourra également utiliser plusieurs sorts/compétences. Notons que cette vidéo de gameplay se termine surRappelons qu'à l'heure actuelle, Lies of P ne possède pas encore de date de sortie, mais doit arriver au cours de cette année 2023 sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Le titre sera disponible, le jour de sa sortie, sur le Game Pass.