Lies of P dévoile son DLC, Overture, avec une fenêtre de sortie

NEOWIZ a, récemment, annoncé le DLC Overture pour Lies of P, qui arrive cet été.

Le DLC Overture de Lies of P débarque prochainement

PC Édition Standard → 19,99 € au lieu de 60 €, soit 67 % de réduction. Édition Deluxe → 26,89 € au lieu de 70 €, soit 62 % de réduction.



Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Pinocchio survont, très prochainement, avoir une bonne raison de relancer l'action-RPG de NEOWIZ.En effet,sur plusieurs plateformes de jeu. Pour le moment, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été partagée.Ainsi, via le DLC Overture de Lies of P, les joueurs et les joueuses découvriront l'histoire de Krat, et ce, avant « le massacre qui a entièrement dévasté la ville » (le postulat narratif de base du jeu d'origine). D'après les informations dévoilées, ledit contenu additionnel introduira de nouveaux lieux, ennemis, secrets ainsi que de nouvelles armes et histoires.Pour l'occasion,Rendez-vous cet été pour découvrir le DLC Overture de. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :