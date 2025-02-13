Lies of P dévoile son DLC, Overture, avec une fenêtre de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 février 2025 à 17h18
NEOWIZ a, récemment, annoncé le DLC Overture pour Lies of P, qui arrive cet été.
Lies of P dévoile son DLC, Overture, avec une fenêtre de sortie
Les joueurs et les joueuses qui ont apprécié leur périple aux côtés de Pinocchio sur Lies of P vont, très prochainement, avoir une bonne raison de relancer l'action-RPG de NEOWIZ. Le DLC « Overture » de Lies of P a, récemment, été annoncé avec un trailer et une fenêtre de sortie.

Le DLC Overture de Lies of P débarque prochainement

En effet, NEOWIZ a profité du State of Play du 12 février 2025 pour dévoiler le DLC Overture de Lies of P. Cette extension est, plus précisément, un préquel et doit débarquer au cours de cet été 2025 sur plusieurs plateformes de jeu. Pour le moment, et comme vous l'aurez compris, aucune date de sortie précise n'a été partagée. 

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Ainsi, via le DLC Overture de Lies of P, les joueurs et les joueuses découvriront l'histoire de Krat, et ce, avant « le massacre qui a entièrement dévasté la ville » (le postulat narratif de base du jeu d'origine). D'après les informations dévoilées, ledit contenu additionnel introduira de nouveaux lieux, ennemis, secrets ainsi que de nouvelles armes et histoires.

Pour l'occasion, un trailer, d'une durée inférieure à deux minutes, a été partagé et nous permet, ainsi, d'avoir un premier aperçu du DLC Overture de Lies of P.

Miniature vidéo

Rendez-vous cet été pour découvrir le DLC Overture de Lies of P. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre, qui est sorti en septembre 2023, est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter Lies of P, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC, et ce, selon plusieurs éditions :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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