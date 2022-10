Lies of P aurait une durée de vie d'une trentaine d'heures

Chaque stage dure une dizaine d'heures, et dispose de caractéristiques particulières qui lui sont propres. Vous pouvez prendre le jeu un stage après l'autre et l'apprécier pas à pas.

Choi Ji-Won, directeur de, s'est récemment livré au jeu de l'interview pour le site Prankster 101. À cette occasion, il a répondu à des questions sur la durée de vie du titre. Ce dernier, étant un, nous pouvons nous attendre à une bonne quantité de donjons à explorer et d'ennemis coriaces à défaire, la durée de vie réelle peut donc varier selon de nombreux éléments. D'autant plus que le jeu semble proposer une quantité non négligeable de contenu annexe à l'histoire principale, rallongeant encore l'expérience de jeu.Selon Choi Ji-Won, remplir les objectifs annexes de Lies of P ferait passer sa durée de vie du simple au double en termes d'heures de jeu. Nous pourrions donc atteindre les, ce qui le place dans la moyenne de ses homologues souls-like. Choi Ji-Won tient toutefois à rassurer les amateurs d'expériences plus courtes vis-à-vis de la durée conséquente deUn choix motivé par la volonté de pouvoir, précisément, contenter tous les types de public. Les joueurs désireux de se lancer dans une longue aventure pourront aborder l'expérience d'une seule traite, les autres pourront suivre le découpage des niveaux petit à petit par blocs d'une dizaine d'heures.Il faudra faire preuve de patience pour profiter de Lies of P, car aucune fenêtre de sortie n'a pour l'instant été dévoilée, si ce n'est l'année. Le jeu sera disponible suret