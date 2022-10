Les Sims 5 annoncé sous le nom de code « Projet René »

Les Sims 5 annoncé

Dès le départ, Les Sims a défini les jeux de simulation de vie et a continué à évoluer pour devenir une incroyable plateforme dédiée à la créativité et l'expression de soi. Aujourd'hui marque le début de notre parcours pour les années à venir tandis que nous travaillons sur ce nouveau jeu, et plateforme créative, qui a pour titre actuel Projet René. Nous conservons les bases qui ont permis aux jeux Les Sims de captiver des générations de joueurs et nous repoussons les limites pour créer de nouvelles expériences. Nous aurons beaucoup d'autres informations à partager au fur et à mesure que nous progresserons dans les différentes étapes du développement du jeu.

- Lyndsay Pearson, Vice-présidente de la franchise.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ce 18 octobre,est passé free-to-play, huit ans après sa sortie, permettant à de nombreux joueurs de finalement découvrir l'expérience de simulation de vie. Mais ce changement de modèle économique s'est accompagné d'un événement, lequel avait pour objectif de. Cela passera notamment par de nouveaux ajouts pour Les Sims 4, et notamment le support de mods officiel, et d'autres extensions et DLC à venir, mais également par le prochain épisode de la saga, le «».Bien évidemment, nous n'avons pas une multitude d'informations à ce sujet. D'ailleurs,. Toutefois, les développeurs nous ont déjà livré quelques informations, comme le fait que, tout en restant fidèle à ce qu'elle nous a toujours proposé., avec davantage d'outils de création et personnalisation, tout en laissant le choix aux joueurs de commencer une aventure en solo, ou en multijoueur, avec le cross-play.Il a également été précisé que ce projet n'en était qu'au début de son développement. Il ne faut donc pas s'attendre à le voir débarquer ces prochains mois. Mais Maxis et EA promettent des nouvelles intéressantes au fur et à mesure que le développement progresse.