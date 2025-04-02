Les nouvelles fuites de Project Rene déçoivent encore les fans des Sims, et EA reste toujours muet

De nouvelles images supposées de Project Rene, le mystérieux projet en ligne et cross-platform de la franchise Les Sims, viennent d'apparaître sur Internet, et suscitent une fois de plus la déception des fans. Face à cette situation, le silence persistant d'Electronic Arts commence sérieusement à agacer la communauté.
Depuis son annonce initiale comme la « prochaine génération des Sims
» et un véritable « outil créatif
», Project Rene
reste entouré d'un flou complet. Si Electronic Arts ne dévoile presque aucune information officielle, les joueurs doivent se contenter de rares fuites issues de sessions de playtest privées. Une nouvelle vidéo de six minutes publiée récemment vient ainsi semer encore plus de doute chez les fans impatients d'en savoir davantage.
Un jeu mobile basique très éloigné des attentes initiales
Cette vidéo montre un gameplay sur mobile, apparemment issu d'une session de test réalisée cette année sur Android. Elle présente une expérience assez sommaire, centrée sur un personnage évoluant dans une place publique avec d'autres joueurs, et réalisant des actions comme faire un vœu dans une fontaine ou travailler dans un café. Selon une description récemment trouvée sur le Google Play Store allemand
sous le nom de City Life Game With Friends
, ce projet permettrait aux joueurs de :
- Créer un personnage personnalisable et unique.
- Explorer un quartier avec des amis et d'autres joueurs.
- Effectuer des activités basiques comme acheter des vêtements d'occasion ou travailler au café local.
- Accomplir des quêtes simples, telles que décorer des espaces communs ou découvrir des objets cachés.
Ces éléments, bien que classiques dans les jeux mobiles, sont très loin de l'ambition initiale que laissait entrevoir EA pour Project Rene
. De plus, l'interface très générique et la qualité visuelle en développement n'aident en rien à rassurer les fans, déjà très sceptiques sur la direction prise par le jeu.
EA persiste dans un silence frustrant
Malgré les réactions négatives répétées à chaque fuite, Electronic Arts continue de garder le silence
, refusant d'apporter la moindre clarification. Depuis l'annonce initiale, l'éditeur n'a quasiment rien confirmé officiellement à propos de Project Rene
, à part le fait que ce jeu n'est « pas exactement Les Sims 5
» et qu'il sera jouable sur plusieurs plateformes.
La plupart des informations disponibles proviennent de vidéos « Behind The Sims » publiées il y a plusieurs années, ainsi que d'une présentation destinée aux investisseurs d'EA, jamais vraiment partagée clairement avec les joueurs.
Confusion entre Project Rene et d'autres projets mobiles
Cette absence totale de communication pousse la communauté à faire ses propres suppositions. Ainsi, il reste impossible de savoir avec certitude si les récentes fuites concernent réellement Project Rene ou un autre projet évoqué brièvement par EA, nommé The Sims Project Stories
. Cette confusion a d'ailleurs été reconnue par Lyndsay Pearson, responsable de la franchise Les Sims, lors d'une interview accordée en janvier dernier à Mollie Taylor. Elle avait admis que les fuites étaient « inévitables
», et qu'elles contribuaient souvent à une plus grande confusion en montrant des versions très anciennes ou incomplètes des jeux testés.
Face à inZOI, EA peine à convaincre
Pendant que EA reste silencieux sur l'avenir de sa franchise phare, inZOI
, nouveau concurrent lancé récemment en accès anticipé par KRAFTON, mise précisément sur une communication transparente avec ses joueurs. Bien que ce simulateur de vie ait encore beaucoup à prouver, il se montre déjà nettement plus ouvert avec sa communauté, un contraste frappant avec l'approche adoptée par Electronic Arts.
La frustration grandissante des joueurs face à ces fuites répétées et à ce silence incompréhensible pousse la communauté à réclamer davantage de transparence. Il devient désormais impératif pour EA de prendre enfin la parole, sous peine de perdre progressivement la confiance des fans historiques des Sims, impatients d'obtenir des réponses claires sur l'avenir réel de leur jeu préféré.
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