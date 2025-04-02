Les nouvelles fuites de Project Rene déçoivent encore les fans des Sims, et EA reste toujours muet



le 02 avril 2025 à 11h15 Publié par Corentin Rimbert le 02 avril 2025 à 11h15

De nouvelles images supposées de Project Rene, le mystérieux projet en ligne et cross-platform de la franchise Les Sims, viennent d'apparaître sur Internet, et suscitent une fois de plus la déception des fans. Face à cette situation, le silence persistant d'Electronic Arts commence sérieusement à agacer la communauté.