Les Sims 5 : EA convaincu que les joueurs ne veulent pas qu'il sorte pour cette raison

Les nouvelles fuites de Project Rene déçoivent encore les fans des Sims, et EA reste toujours muet

De nouvelles images supposées de Project Rene, le mystérieux projet en ligne et cross-platform de la franchise Les Sims, viennent d'apparaître sur Internet, et suscitent une fois de plus la déception des fans. Face à cette situation, le silence persistant d'Electronic Arts commence sérieusement à agacer la communauté.