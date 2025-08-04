Les Sims 5 : EA convaincu que les joueurs ne veulent pas qu'il sorte pour cette raison

Par la voix de sa directrice, EA affirme que les fidèles de leur simulation de vie n'ont pas envie de voir arriver Les Sims 5. Si son annulation est définitive, ce facteur central serait en cause.
Dans une récente interview, Laura Miele (présidente de EA) est revenue en détail sur la raison de l'annulation du développement des Sims 5
. Si la nouvelle a déçu de nombreux joueurs à travers le monde, ce choix aurait partiellement été décidé par les retours de la communauté elle-même.
En effet, entre le passage du titre au format free-to-play et la multitude de contenus additionnels disponibles, certains joueurs n'envisageraient pas de tout quitter pour un nouvel opus.
EA rappelle la quantité astronomique de contenus disponibles pour Les Sims 4
Au travers des déclarations de Laura Miele, EA ne souhaite pas décourager ou décevoir les joueurs face à l'annulation du projet Les Sims 5. Néanmoins, la firme réitère qu'ils ont créé la raison qui justifie l'absence de cinquième opus
: la multitude d'extensions et de packs créés spécialement pour Les Sims 4
.
Nous avons sorti plus de 85 packs de contenu durant plus de 10 ans, donc tout recommencer n'est pas favorable pour les joueurs, ni une bonne idée pour notre communauté.
Mais en réponse à cet argument, d'autres joueurs précisent que le jeu a plus de 10 ans et qu'il peut être difficile de se lancer dans cette aventure
à l'heure actuelle sans débourser des centaines d'euros. Si la simulation de vie d'EA est jouable dans sa version de base, de nombreux créateurs prennent plaisir à imaginer des décorations intérieures toujours plus élaborées, à profiter de traits de caractère ou de carrières uniques pour leurs personnages et à créer des histoires dans des lieux toujours plus variés.
Une vraie dualité prend forme entre les joueurs et joueuses qui ne veulent pas perdre tout ce qu'ils ont investi dans le titre (que ce soit financièrement ou en termes de temps de jeu) et ceux qui souhaitent profiter de réelles nouveautés.
Continuer de faire vivre les Sims 4 avec de nouveaux projets pour faire oublier Les Sims 5
Contenter l'ensemble de la communauté risque d'être très difficile pour EA. Mais en vue de faire oublier l'annulation des Sims 5, les développeurs souhaitent offrir le meilleur au quatrième jeu et ce de plusieurs manières. Dans un premier temps, EA a l'intention d'imaginer de nouvelles extensions pour Les Sims 4
. Dans un second temps, un projet de live-action inspiré par la franchise
a été confirmé, permettant aux fidèles de la première heure de découvrir cet univers sous un nouveau jour.
Enfin, le projet le plus prometteur annoncé par EA est le projet Rene, un opus annexe
proposant un gameplay multijoueur
. Cependant, ce dernier n'a donné que peu de nouvelles ces derniers mois, à l'exception d'un playtest proposé pendant l'automne 2024. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous en saurons davantage.
commentaire (0)