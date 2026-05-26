Project Rene refait parler de lui avec une fuite d'images de son développement

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 mai 2026 à 16h53
Proposant une aventure en ligne pour « la prochaine génération de Sims », Project Rene revient sur le devant de la scène avec un leak d'images de gameplay.
Project Rene refait parler de lui avec une fuite d'images de son développement

Si Les Sims 5 a été annulé, un nom revient régulièrement dans les conversations des passionnés de la franchise : Project Rene. Censé révolutionner le monde des Sims en proposant une aventure multijoueur et cross-platform, ce spin-off sur mobiles reste dangereusement silencieux. En effet, ni Electronic Arts ni Maxis ne communiquent à son sujet, laissant présager du pire dans les discussions sur les réseaux sociaux. 

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En avril 2025, une fuite vidéo de 6 minutes avait été mise en ligne. Depuis, le jeu reste aux abonnés absents. Cependant, une nouvelle fuite provenant d'un utilisateur anonyme a été partagée sur le forum SimsCommunity. 

Des images de personnalisation partagées par une source anonyme

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Cette nouvelle fuite est composée de plusieurs captures d'écran. Celles-ci permettent d'apercevoir l'écran titre, la personnalisation des personnages et le choix du style initial du joueur. La première image montre d'ailleurs un Sim dont le look n'est pas sans rappeler celui de Rumi de Kpop Demon Hunters. 

Une autre image montre les différents hauts à disposition pour habiller son personnage. Quant à la troisième image, elle montre plusieurs Sms en train de s'amuser dans un parc. Même s'il s'agit de fuites et non d'images officielles, l'auteur du message anonyme indique que les images étaient rattachées à un sondage envoyé à un panel test de EA. Il peut donc bien s'agir d'une source fiable. 

Project Rene, un jeu qui ne prendra pas la place des Sims 4

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Malgré tout, la prudence est de rigueur et il faut attendre une annonce officielle d'EA sur le sujet, même si elle se fait désirer. Dans tous les cas, Maxis a déclaré publiquement que Project Rene ne remplacera pas Les Sims 4 car ils ne sont pas destinés au même public. Une chose est sûre : ce jeu mobile n'a toujours pas de date de sortie. Mais si EA ou Maxis communiquent à son sujet, nous vous tiendrons informés.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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