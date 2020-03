Rockstar Games : Un second épisode de L.A Noire en préparation ?

Rockstar Games pourrait bien nous surprendre et nous annoncer dans quelque temps la sortie d'un L.A Noire 2... Mais gare aux rumeurs.

Il y a, en ce moment, de l'agitation chez. Non, nous ne faisons pas référence au départ de Dan Houser qui a officiellement quitté ses fonctions il y a peu, mais à tous ces changements qui ont eu lieu sur le site même de la firme étoilée.Au départ nous pensions tous que ces changements avaient un rapport avec l'annonce d'un GTA 6 , et si des joueurs pensent avoir trouvé les lieux qui seront présents dans ce prochain opus , le jeu qui agite la toile depuis quelques heures n'est autre que. Sorti en mai 2011, il se pourrait bien queDes fans du studio nord-américain pensent que, et l'une d'entre elles montre un artwork d'une statuette typique des années 80. Si certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait de la période dans laquelle nous retrouverions GTA 6, d'autres estiment qu'. La cause de cette hypothèse ? Une vidéo publiée sur YouTube , qui a malheureusement été supprimée...Si la source de cette rumeur (via Reddit ) est inhabituelle, mais convaincante, c'est qu'il s'agit en réalité d'une chaîne YouTubeCependant, la chaîne a été fermée depuis, mais les joueurs ont naturellement mis en relation les récents changements survenus sur le site de Rockstar et cette mystérieuse vidéo postée puis retirée.S'agissait-il d'une mauvaise blague ou bien d'une erreur ? Nous allons devoir attendre avant d'en savoir davantage.