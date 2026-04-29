Un nouveau jeu L.A. Noire pourrait enfin voir le jour chez Rockstar

Alors que tous les regards sont tournés vers Grand Theft Auto 6, le PDG de Take-Two Interactive a créé la surprise en évoquant le retour potentiel d'une licence culte de Rockstar. L.A. Noire pourrait bien connaître une suite, treize ans après sa sortie initiale.

Alors que le monde du jeu vidéo attend désespérément GTA 6, dont la sortie est prévue ce 19 novembre, une autre franchise de Rockstar Games vient de refaire surface de manière inattendue. Lors de l'événement inaugural iicon à Las Vegas, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two Interactive, a lâché une information qui a immédiatement enflammé la communauté (via Game File).

Un aveu surprenant du grand patron de Take-Two

Interrogé par la journaliste Jenny Maas du magazine Variety sur la possibilité de voir de nouveaux jeux L.A Noire, le dirigeant a répondu par un simple et direct affirmatif, provoquant la stupeur de l'assistance. Bien qu'il ait rapidement nuancé son propos, cette déclaration relance tous les espoirs autour du célèbre jeu d'enquête paru en 2011.

Vous ne savez jamais. La réponse au sens large est que nous cherchons à faire quelque chose à l'avenir avec l'ensemble de nos propriétés intellectuelles, mais il n'y a rien à annoncer.

Strauss Zelnick a d'ailleurs pris soin de préciser que toute annonce officielle concernant une franchise Rockstar émanerait directement du studio lui-même, et non de la maison mère Take-Two. Cette précaution s'inscrit dans la communication habituelle de l'entreprise, toujours très protectrice des annonces de ses développeurs stars.















Le lourd passif de la franchise L.A. Noire

Si l'idée d'un retour aux enquêtes criminelles dans le Los Angeles des années 1940 séduit de nombreux joueurs, la réalisation d'une suite soulève plusieurs questions épineuses. Le premier opus avait été développé par Team Bondi, un studio australien qui a fermé ses portes peu après la sortie du jeu, noyé sous de lourdes dettes et visé par des accusations de conditions de travail toxiques.

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L'International Game Developers Association avait d'ailleurs mené une enquête sur le développeur à l'époque. De son côté, l'acteur Aaron Staton, qui prêtait ses traits au détective Cole Phelps, affirmait en 2021 n'avoir jamais entendu parler d'une suite, malgré les millions d'exemplaires écoulés par le titre original.

D'autres licences cultes dans le viseur

La déclaration de Strauss Zelnick ne se limite pas à L.A. Noire. En affirmant que l'éditeur réfléchit à l'avenir de toutes ses propriétés intellectuelles, il ravive également la flamme pour d'autres jeux laissés en sommeil. Les fans réclament par exemple avec insistance un nouvel épisode de Bully, sorti en 2006, dont une suite aurait été en préparation avant d'être finalement annulée.

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Pour l'heure, la priorité absolue de Take-Two reste évidemment Grand Theft Auto 6. Le PDG a d'ailleurs réaffirmé son ambition de faire de son entreprise la première société de divertissement au monde. Une mission qui passera indéniablement par le succès colossal attendu pour le prochain GTA, mais qui pourrait aussi s'appuyer sur la résurrection de pépites oubliées de son catalogue.