Le grand retour de la saga Killzone sur PlayStation se précise

Alors que Guerrilla Games traverse une période turbulente avec sa franchise Horizon, Sony prépare le retour inattendu de Killzone. Plus de dix ans après le dernier épisode, le célèbre jeu de tir à la première personne s'apprête à renaître grâce à un partenariat avec un studio externe.

Alors que les joueurs PlayStation s'attendaient à voir Guerrilla Games se concentrer exclusivement sur l'univers d'Aloy, les plans ont radicalement changé. Selon les indiscrétions de MP1ST, la célèbre franchise Killzone serait sur le point de faire son grand retour. Ce changement de cap inattendu serait directement lié aux difficultés rencontrées par le projet multijoueur Horizon, récemment remanié suite à des retours internes particulièrement négatifs.

Un retour aux sources pour le concurrent de Halo

Considéré à l'époque de la PlayStation 2 comme le « Halo killer » de Sony, Killzone n'a plus donné signe de vie depuis la sortie de Shadow Fall en 2013. Aujourd'hui, un nouveau projet serait aux premiers stades de sa production. Les sources indiquent qu'il s'agirait très probablement d'un remake ou d'un remaster du tout premier opus sorti en 2004, bien que l'idée d'un redémarrage complet de la franchise ait également circulé dans les couloirs de l'entreprise.

Ce projet devait initialement prendre le relais une fois le jeu multijoueur Horizon terminé. Cependant, les retards accumulés ont poussé la direction à revoir son calendrier. Une partie des équipes de Guerrilla se préparerait ainsi à basculer sur Killzone, repoussant de facto le développement du très attendu Horizon 3 à une date ultérieure.

Le rôle clé de People Can Fly

Pour mener à bien cette résurrection, Guerrilla Games ne travaillerait pas seul. Le développement principal serait confié à un studio tier, People Can Fly, les créateurs d'Outriders. En mars dernier, ce studio a signé un accord avec PlayStation pour co-développer un titre sous le nom de code Delta, basé sur une licence existante de la marque japonaise.

Les informations recueillies indiquent fortement que People Can Fly sera en charge de ce nouveau Killzone, rejoignant ainsi la longue liste de productions du studio.

Bien que l'officialisation ne soit pas attendue dans l'immédiat, la convergence de ces éléments laisse peu de place au doute quant aux intentions de l'éditeur.

Une stratégie indispensable face à la concurrence

Le retour de Killzone tombe à point nommé pour l'écosystème PlayStation. Depuis l'abandon de la série, Sony manque cruellement d'un jeu de tir à la première personne exclusif et à fort budget. Face à l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft et la mainmise de la firme concurrente sur la licence Call of Duty, PlayStation se devait de réagir rapidement.

Ressusciter cette licence historique permettrait non seulement de diversifier le catalogue avant l'arrivée de la prochaine génération de consoles, mais aussi de raviver la flamme auprès des joueurs de la première heure. Les serveurs du dernier épisode ont fermé leurs portes en août 2022, marquant la fin d'une ère. Il semble désormais qu'une nouvelle page soit sur le point de s'écrire pour l'univers de science-fiction de Guerrilla.