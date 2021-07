Just Cause: Mobile est reporté et ne sortira qu'en 2022

We have an important Just Cause: Mobile announcement to share. pic.twitter.com/zYW8csSSUs — Just Cause: Mobile (@justcausemobile) July 12, 2021

De plus en plus de développeurs et éditeurs portent leur licence sur mobiles et c'est le cas de Square Enix, qui a annoncé en décembre 2020 l'arrivée de Just Cause sur téléphones. Normalement, la sortie devait se faire durant la fin de cette année 2021,En effet, le studio a annoncé sur Twitter que suite à la crise sanitaire les délais prévus ne pourront pas être respectés, le travail n'étant pas aussi rapide qu'à l'ordinaire. Les développeurs ont donc pris la « lourde décision de reporter Just Cause: Mobile en 2022 » sans plus de détails pour le moment.En contrepartie, nous devrions en apprendre un peu plus sur le jeu dans les mois à venir, que ce soit par le biais d'images ou d'informations plus précises.Pour rappel, dans. Il sera bien évidemment possible de personnaliser son personnage, dans un monde reprenant tous les codes de la licence créé avec Unreal Engine 4 spécialement conçu pour mobile. Il arrivera en free-to-play sur les appareils compatibles iOS et Android. Vous pouvez retrouver le trailer d'annonce ci-dessous, si vous étiez passé à côté.