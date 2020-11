PS Plus : Les jeux gratuits de décembre 2020

Jeux PS+ décembre 2020

Worms Rumble

Just Cause 4

Rocket Arena

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement suretpour ce mois deÀ l'instar de plusieurs jeux ces derniers mois,sort directement sur PS4 et PS5 dans le PS Plus. Dans une expérience multijoueur, 32 joueurs s'affrontent à coups de Bazooka et autres armes destructrices, le but étant d'être le meilleur. Notez qu'un mode battle royale est disponible en plus du match à mort.Le quatrième opus de la licence, sortie en décembre 2018, pourra être joué gratuitement. Ici, Rico Rodriguez se rend dans un pays fictif du nom de Solis et ne souhaite qu'une chose : détruire la Main Noire. Il espère notamment trouver quelques réponses sur la mort de son père, qui pourrait avoir été causée par cette organisation. Vous pouvez consulter notre test de Just Cause 4 pour de plus amples informations.Rocket Arena est un jeu... explosif. Deux équipes de trois joueurs s'affrontent dans une arène, le but étant tout simplement de prendre son contrôle en expulsant ses adversaires. Il existe plusieurs variantes, dont une où l'objectif est de marquer des buts, grâce au mode Rocketball.Ces trois jeux pourront être ajoutés à la bibliothèque PS Plus des joueurs entre le mardi 1er décembre et le lundi 4 janvier.