Epic Games propose, une nouvelle fois, un titre majeur gratuit le temps d'une semaine. Il s'agit, cette fois-ci, de Just Cause 4.

Juste Cause 4 gratuit sur l'Epic Games Store

L'agent solitaire Rico Rodriguez se rend à Solís, une nation d'Amérique du Sud où règnent le conflit, l'oppression et un climat extrême. Enfilez votre wingsuit, équipez-vous de votre grappin personnalisable et préparez-vous à déchaîner les éléments !

Wheels Of Aurelia également gratuit sur l'Epic Games Store

Embarquez dans un road trip immersif le long de la côte ouest italienne pendant les glorieuses années 1970. Incarnez Lella, une femme intrépide et courageuse, et découvrez son passé tout en faisant l'expérience d'une période tumultueuse de l'histoire de l'Italie.

En effet, après avoir rendu disponible gratuitement World War Z il y a quelques semaines, c'est au tour d'un autre jeu qualifié de triple A d'être mis à disposition de l'Epic Games Store à moindres frais, à savoirDéveloppé par Avalanche Studio et édité par Square Enix,est sorti sur PC, PS4 et Xbox One en décembre 2018, et n'a pas été très bien accueilli par les joueurs, suite à un manque cruel de profondeur, et de nombreux bugs.Pour celles et ceux ne connaissant pas la franchise, qui a débuté en 2006, sachez qu'il s'agit d'une série dans laquelle le joueur incarneet ce dernier doit secourir une ville ou une région fictive, laquelle est dirigée par des personnes n'ayant pas forcément des bonnes intentions. Dans le quatrième opus,, un pays fictif se situant en Amérique latine, et doit combattreet espère par la même occasion trouver des réponses sur la mort de son père.De nombreuses nouveautés sont ajoutées à cet opus,, permettant de planer sur une très longue distance. Bien entendu, l'un des éléments phares de la série, à savoir la possibilité de pouvoir détruire la quasi-totalité de l'environnement et des bâtiments, et bien disponible. N'hésitez pas à consulter le test que nous avions fait lors de sa sortie afin d'en savoir plus à son sujet Vous pourrez donc récupérergratuitement sur l' Epic Games Store dès le 16 avril à partir de 17 heures.Wheels Of Aurelia pourra aussi être récupéré sans dépenser le moindre sou sur la même période. Dans celui-ci vous effectuerez un road trip sur la côte ouest italienne des années 1970 en incarnant Lella.Wheels Of Aurelia pourra être récupéré à cette adresse